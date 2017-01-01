Базові положення відносин держави з олігархами
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Розсилка
Олігархів не потрібно знищувати, їх потрібно перетворити в творчий елемент поставивши в стійло.
Мовою оригіналу
Нужно играть на стремлении олигархов обогащаться дав им то, что они не смогли родить за годы существования Второй Украинской Республики — арбитраж.
Арбитраж подкрепленный силой освободит огромную энергию, которая тратилась на борьбу. Тот кто обеспечит арбитраж получит джек-пот, поскольку он будет нужен всем. Отрезанные от инструментов власти, олигархи превратятся в крупный бизнес.
Суть сделки с олигархами проста:
- Есть налоги — есть собственность. Нет налогов — нет собственности
- Деньги заработанные на внешних рынках реинвестируются в национальную экономику. Украина превращается в «тихую гавань».
- Это гарантируется ключевым принципом — частная собственность неприкосновенна. Кто покушается на частную собственность, тот является врагом государства.
- Государство обеспечивает стратегирование исходя из интересов данного социума, включая интересы ФПГ в это стратегирование как тягловых лошадок. Государство обеспечивает прикрытие и координацию деятельности ФПГ на внешних рынках. Государство заинтересовано в процветании ФПГ.
- ФПГ получают доступ к субсидированию, если обеспечивают экспорт своей продукции на внешние рынки. Государство поддерживает конкурентную среду внутреннего рынка как гарантию того, чтобы наша продукция будет успешна на внешних рынках.
- Государство не поддерживает неэффективность ФПГ. Если ФПГ не демонстрирует роста адаптивности к внешним рынкам, она лишается поддержки государства.
- Любые конфликты решаются только через государственные институты в правой форме. Все попытки решить проблемы нелегитимным способом (рейдерство, применение насилия, попытки подкупа чиновников) рассматриваются как нарушение правил игры = перевод ФПГ в маргинальный статус = отсечение от всех форм поддержке = уничтожение.
Джерело: Хвиля
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