Базові положення відносин держави з олігархами

Юрій Романенко Політтехнолог

Юрій Романенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олігархів не потрібно знищувати, їх потрібно перетворити в творчий елемент поставивши в стійло.

Мовою оригіналу

Нужно играть на стремлении олигархов обогащаться дав им то, что они не смогли родить за годы существования Второй Украинской Республики — арбитраж.

Арбитраж подкрепленный силой освободит огромную энергию, которая тратилась на борьбу. Тот кто обеспечит арбитраж получит джек-пот, поскольку он будет нужен всем. Отрезанные от инструментов власти, олигархи превратятся в крупный бизнес.

Суть сделки с олигархами проста:

Есть налоги — есть собственность. Нет налогов — нет собственности Деньги заработанные на внешних рынках реинвестируются в национальную экономику. Украина превращается в «тихую гавань». Это гарантируется ключевым принципом — частная собственность неприкосновенна. Кто покушается на частную собственность, тот является врагом государства. Государство обеспечивает стратегирование исходя из интересов данного социума, включая интересы ФПГ в это стратегирование как тягловых лошадок. Государство обеспечивает прикрытие и координацию деятельности ФПГ на внешних рынках. Государство заинтересовано в процветании ФПГ. ФПГ получают доступ к субсидированию, если обеспечивают экспорт своей продукции на внешние рынки. Государство поддерживает конкурентную среду внутреннего рынка как гарантию того, чтобы наша продукция будет успешна на внешних рынках. Государство не поддерживает неэффективность ФПГ. Если ФПГ не демонстрирует роста адаптивности к внешним рынкам, она лишается поддержки государства. Любые конфликты решаются только через государственные институты в правой форме. Все попытки решить проблемы нелегитимным способом (рейдерство, применение насилия, попытки подкупа чиновников) рассматриваются как нарушение правил игры = перевод ФПГ в маргинальный статус = отсечение от всех форм поддержке = уничтожение.

Джерело: Хвиля

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»