Блокада Донбасу. Що робити Україні?

Юрій Романенко Політтехнолог

Юрій Романенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада Донбасу

Формально держава повинна покарати підривників, але якщо вона спробує це зробити, то може отримати неоднозначну реакцію від фронтовиків

Мовою оригіналу

Подрывы колеи, блокада и вообще вся эта ситуация с обострением на востоке являются демонстрацией простой мысли – дальше петлять и не принимать решений по Донбассу Порошенко будет все сложнее. Точнее говоря, невозможно. Потому что это углубляет конфликт интересов на всех уровнях, а неспособность государства урегулировать этот конфликт интересов будет провоцировать его коллапс. Например, формально государство должно наказать подрывников, но если оно попытается это сделать, то оно может получить неоднозначную реакцию от фронтовиков. Если оно проигнорирует эту ситуацию, то оно окажется в слабой позиции, а ОРДЛО через обстрелы будет играть на катализацию ситуации, поскольку это ослабляет переговорные позиции Порошенко в Минске-2, который вообще может быть переформатирован через нашу голову Трампом и Путиным. Вместо Минска мы можем получить явочным порядком новую схему.

Отсюда смешно смотреть за спорами соблюдать нам Минск-2 или нет. Але, есть кто то там наверху, ситуация «немного» изменилась. Еще чуть-чуть и исчезнет Олланд, а за ним вполне может исчезнуть Меркель. И с кем мы останемся за столом? Мы всех пересидели, но пересидев всех, мы ничего не предложили в качестве альтернативы. Ну, только я и еще несколько сумрачных реалистов:)

Поэтому мы подходим к черте, о которой я говорил весной 2014-го, что вопрос Донбасса будет ключевым с точки зрения вообще каких-либо перспектив Украины, и то, как человек будет самоопределяться в отношении этого вопроса, будет свидетельством того, кем этот человек является на самом деле.

Джерело: блог Юрія Романенка

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