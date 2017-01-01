Чим небезпечні загрози позбавляти українців громадянства?

Юрій Романенко Політтехнолог

Юрій Романенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я турбуюся, що як би з сучасною Україною не повторилася чергова УНР, яка теж була завзятою в дрібницях і тупа в головному.

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Дело в том, что стало известно, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины.

Законопроект называется «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины относительно реализации права изменить гражданство»

«Президент Украины считает, что вопросы, которые возникают с двойным гражданством, должны быть урегулированы. Случаи, когда чиновники высшего звена говорят о наличии у них двух и более паспортов иностранных государств, недопустимы», — заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов.

Проект закона 6175 устанавливает, что гражданин Украины, добровольно приобретший гражданство другого государства, подпадает под требования прекращения украинского гражданства.

Законопроект также предлагает уточнить основания для потери гражданства Украины. «Одним из оснований для потери гражданства Украины предлагается считать отказ лица от паспорта иностранного государства после приобретения гражданства Украины», — сказал представитель президента.

Важно добавить, что Герасимов указал, что изменения в закон не будут распространяться на граждан Украины в Крыму, поскольку «о добровольном приобретении гражданства РФ речи не шло».

Очевидно, что президент преследует политические цели для того, чтобы иметь дубинку, которая позволит давить на народных депутатов и чиновников, которые имеют двойное гражданство. Отсюда остается открытым вопрос — а как за такой законопроект проголосует Верховная Рада, где сотни народных депутатов имеют европейский или панамский паспорт. Более того, такие паспорта имеют даже ближайшие соратники Петра Алексеевича, которые активно скупают недвижимость и бизнеса в европейских страна с получением права гражданства. Если Рада провалит голосование, то, как следствие, президент будет выглядеть слабым.

При это я даже не говорю, что для того, чтобы лишать гражданства нужно изменить Конституцию Украины.

Поэтому, на мой взгляд, данный шаг является очередной глупостью и власть вновь получит на пустом месте почву для недовольства. В конце концов, Украина может лишится сразу пять миллионов граждан после этой очередной популистской акции. Потому что если заставить выбирать между паспортом гражданина Италии или Польши и Украины, то для большинства выбор будет очевиден.

Странно, зачем делать абсолютно бессмысленные шаги для любого современного человека. В этой логике нужно перестать смотреть иностранные фильмы, летать на иностранных самолетах, ездить на иностранных машинах. Ну, и дальше по списку.

Нельзя исключать, что вместе с гражданами Украины отвалят и регионы, где живут граждане Венгрии, Румынии и прочих стран, которые несколько в большей мере заинтересованы в увеличении поголовья своих граждан, чем Украина.

А, здесь еще вспомнят о России, дескать, это как-то поможет.

Украина сегодня прилагает титанические усилия, чтобы экономически активное население свалило отсюда как можно быстрее. После этого исчезнет и государство Украина. Ведь руками коррумпированных чиновников, стариков и нищих бюджетников оно не защитится от проклятого агрессора.

На самом деле, проблема даже не в наличии России или ОРДЛО, проблема в том, что мы своими руками создаем условия, когда Россия может реализовать свою агрессивную стратегию в отношении Украины с минимальными затратами.

Лучшей защитой от России является сильная экономика, мощная армия, разумное государство, которое помогает своим гражданам становится счастливыми. Но Россию точно не остановят разнообразные дурацкие запреты, которые снижают лояльность украинцев в отношении государства, которое все время только запрещает, но ничего не дает взамен дурацких запретов.

Короче говоря, нужно разрешать двойное гражданство, чтобы люди могли спокойно ездить, спокойно зарабатывать, спокойно выбирать, спокойно привозить деньги в Украину. Посмотрите, что делает Польша? Что делает Эстония? Венгрия? Румыния? Почему они не боятся проникновения «украинских агентов» на свої терени? Потому что они достаточно успешны, потому что у них работают спецслужбы, потому что они осознают свои приоритеты, где человек является ценностью, которую нужно привлекать к себе. Каждый привлеченный человек создает прибавочную стоимость, которая усиливает мощь этих государств. Поэтому они за 25 лет продвинулись вперед, а Украина деградировала.

Ибо все, что может украинское государство — создать кучу запретов, чтобы чиновники потом на них зарабатывали. Слава Богу, что скоро эта пьеса поломанного механического пианино закончится.

P.S.: Предвосхищая вопросы. У меня один паспорт- украинский.

Джерело: Хвиля

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