У чому полягає помилка України щодо Ізраїлю

Юрій Романенко Політтехнолог

Юрій Романенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ключова помилка України в голосуванні по резолюції №2334 Ради Безпеки ООН щодо ізраїльських поселень полягає в тому, що наші еліти розглядають ООН як Верховну Раду, а світову політику крізь такий же примітивний фокус, як вітчизняну.

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Поэтому, если накануне голосования Киев давал Израилю гарантии, что воздержится при голосовании, то надо было воздерживаться. Мои источники говорят, что такие гарантии давали и это нормально в мировой политике.

Напомню, что по Крымской резолюции воздержались более 70 десятков стран. И нам понятно почему. Например, Беларусь проголосовала против и что мы перестали покупать нефтепродукты Мозырского НПЗ? Нет. Можем ли мы надеяться на Минск в борьбе с Россией? Нет. Почему же мы тогда играя вполне прагматично с Минском не можем позволить себе такой же прагматизм в отношениях с Израилем и исламскими странами? Позиция «воздержаться» является оптимальной в такой ситуации, когда мы нуждаемся в хороших отношениях с Израилем, с арабами, с Ираном, Турцией, США и бог весть с кем еще.

Сам Израиль умудряется выступать в качестве одного из ключевых союзников США и России на Ближнем Востоке, иметь близкие отношения с Египтом (который, кстати, и внес злополучную резолюция сначала). Вопрос — зачем лезть в расклад, где твоя функция в лучшем случае выгребать за десятилетние, а то столетние ошибки других?

Ситуация с Израилем — это не ситуация в Верховной Раде, где можно купить решение и за это ничего не будет. В конфликтной ситуации в Израиле участвуют страны вооруженные ядерным оружием, которые имеют такой уровень конфликтности, где поражение может закончится фатальными последствиями для всего мира. И если возникнет такая угроза масштабной войны на Ближнем Востоке, то на этом фоне все забудут об Украине с ее проблемами. Со всеми вытекающими для нашими бедами с Россией. Украину даже не разменяют, о ней просто забудут.

Мы должны понимать, что Крым и Донбассе Украине не вернет какое коллективное решение ООН. ООН — это импотент, который выполняет волю нескольких ключевых государств. Точно также, как в Раде 5-6 человек определяют итоги голосования. Да, ООН, как и Рада подвергается эрозии, но не не понимать базовые принципы функционирования мировой системы — означает подвергать себе смертельному риску. Удивительно, как страна сдавшая ядерное оружие и пострадавшая от агрессии до сих пор этого не поняла. С голой задницей на кактус не лезут, но мы упрямо лезем на все кактусы, которые можем найти.

Украина может вернуть Крым и Донбасс, если:

а) сохранит субъектность

б) повысит организованность, как следствие увеличит экономический потенциал, как следствие, силовой

в) возникнет ситуация ослабления России, которая позволит реализовать возврат утраченных территорий путем войны или дипломатии. Именно так сделала Румыния по итогам Первой мировой.

Для этого мы должны маневрировать сейчас. Мы должны молчать, там, где лучше не разговаривать. Действовать там, где наши национальные выгоды конкретны и осязаемы. Мы не можем рисковать ради гипотетических выгод завтра, если у нас критически неустойчивое сегодня.

Вместо этого мы идем проверенным убийственным путем УНР — мы теряем союзников, ссоримся с теми, кто настроен благожелательно. Что взамен? Витиеватые формулировки о солидарности? Какие выгоды? Сие непонятно. Непонятно, как может устоять государство в 2017 году, которое критически зависит от внешней поддержки.

Джерело: Хвиля

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