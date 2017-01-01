Протести в Пітері. Відчуття і думки очевидця

Небайдужий росіянин Російський публіцист

Небайдужий росіянин

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Качка стала одним з символів протесту. Все розпочалося з того, що на одному з маєтків Дмитра Медведєва, який на своєму каналі продемонстрував Олексій Навальний, є озеро, на якому розташований спеціальний «будиночок для качечки».

Закликати Дімона до відповіді зібралася різноманітна публіка. Звичайно, як і в інших містах, основний кістяк склала молодь - студенти та молоді фахівці

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Для Питера собрать до 10 тысяч (по моим оценкам, 7-8 тыс на пике) на неразрешенную акцию да еще и в такую погоду (холодный дождь со снегом и дикий пронзающий ветер на поле, которое продувается со всех сторон, а ты становишься мокрым насквозь) - это серьезный успех. После середины 90-х Питер стал аполитичен и я не помню акции, численность которой хотя бы примерно могла бы посоревноваться с Москвой. Сегодня это произошло. Город медленно раскачивался еще с прошлого года – мост Кадырова, закрытие Пулковской обсерватории, передача Исаакия РПЦ* и теперь «Димон».

Призвать Димона к ответу собралась разношерстная публика. Конечно, как и в других городах, основной костяк составила молодежь – студенты, молодые специалисты. Были и дети, которым на вид 14-15 лет, но их было значительно меньше, чем, например, людей за 45. Многие пришли на акцию с детьми. Многие с креативными плакатами, уточками, в каких-то нелепых костюмах из фольги, спасающих, как утверждалось на спине, от ваты. Атмосфера в целом была позитивная, люди много улыбались, смеялись, шутили. Какой-то мужик притащил целый таз винограда и кормил им протестующих, намекая на виноградники Димона). Всё это напоминало обстановку на Майдане где-то под новый год. Люди креативили, общались, улыбались, а со сцены Карпа пела колядки. В Питере колядки пока никто не поёт и стандартный протестный репертуар состоящий из кричалок: «В отставку!», «Мы здесь - власть!», «Это наш город!», «Нет мосту Кадырова!», «Путин – вон!», «Нет войне!» разбавило только кряканье и кричалка «Беларусь! Мы с тобой!».



Очень позабавило поведение НОДа, которые, собственно, и заявили митинг «за традиционные ценности» на который все и пришли. НОД пытался агитировать, но вокруг них собиралась толпа, которая откровенно смеялась над их спикерами, которые вещали что-то вроде: «… не каждому дано это понять! Эту программу писали, не побоюсь даже сказать так, не люди, сущности! И Владимир Владимирович выполняет эту программу по подъему России с колен!». Все дискуссии, которые спонтанно возникали рядом с их палатками и кубами заканчивались после 2-3 вопросов и предложением прийти к ним в офис и продолжить беседу.

Примечательно, что у протестующих отсутствовала какая-либо организация. Толпа сама себя развлекала, сама начинала какие-то кричалки, а потом сама разделилась на несколько групп и разошлась по городу. Кто-то выдвинулся в сторону Невского проспекта через канал Грибоедова, кто-то выдвинулся в сторону Дворцовой площади другим путем. Все это спонтанное шествие сопровождалось скандированием лозунгов и одобрительным и сигналами встречных машин. Полиция не понимала, что делать и просто шла рядом с протестующими. Какие-то задержания начались на Дворцовой. Затем часть толпы ушла в сторону Исаакия, а после – уже часть от нее в сторону Восстания, где воспользовавшись малой численностью протестующих, полиция все-таки решила отработать статистику и задержала порядка 50 человек.

О последствиях

Понятно, что власть такой протест не испугает. Они уже и видели, и переживали акции посерьезнее (взять хотя бы ту же Болотную площадь, когда в 2011 году вышло более 100 тысяч человек). Другой вопрос, что для Питера или тех же регионов, которые сегодня массово вышли, подобные акции важны в плане консолидации протестующих. Важно было выйти и увидеть что таких еще много. И если протест будет иметь продолжение, а как вариант еще и обострение, то появление «хлопцев в масках» в рядах протестующих и адекватной части националистов и футбольных фанатов – лишь вопрос времени и причины обострения. Впрочем, как и путь этого «хлопца в маске» в сознании другой части протеста от «провокатора» до «героя».

*Исаакиевский собор - сейчас он принадлежит городу, в нем музей, в нем разрешают и проводят службы (на Пасху и в другие праздники). В один момент РПЦ решило, что Исаакий должен принадлежать им. Город сначала отказался, а потом все-таки решил храм передать. Это вызвало возмущение жителей Санкт-Петербурга.

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