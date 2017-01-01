Як вдалося зламати багатомільйонну доларову схему СБУ та митників
- Сьогодні, 14:01
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Сьогодні можна пити шампанське
Вчора непоміченою пройшла одна новина.
Зламалась багатомільйонна в доларовому еквіваленті схема. СБУ та Митниці. Попри шалений спротив окремих груп в цих відомствах.
Навіть постанову не публікували три тижні.
Кабмін фактично привів у відповідність законодавство у сфері експорту та обігу товарів подвійного використання до міжнародних режимів експортного контролю «Вассенаарська домовленість».
Почалось це в червні 2016 року. Коли ряд найбільших волонтерських та громадських ініціатив (Повернись живим
Народний тил, Центр волонтерів "People's Project", Combat-ua, АРМИЯ SOS, Спільна Справа, Miroslav Gai ...) направили на адресу Президента, Прем’єра, СБУ, АП, в посольства країн G7 листи з вимогою привести законодавство в цій сфері до відповідності міжнародним нормам та прикрити корупційну складову.
Ось тут розписано детально:
Простими словами. Люди отримували умовні та реальні строки за завезені в Україну китайські брелки з камерами та диктофонами.
На імпортерів медичних ендоскопів заводились кримінальні справи. Бо ендоскоп це «шпіонський засіб».
Штучно стримувався технолонічний розвиток України.
Волонтери не могли офіційно завезти прості компелектуючі для ремонту приладів з АТО.
Тепер цього не буде.
Піcля нашого листа і в результаті цілого ряду зустрічей, консультацій, круглих столів, походів по посольствам - включилась величезна кількість людей, механізмів, організацій, ініціатив.
За, що їм лютий респект.
Особливо лютий респект у даному випадку:
- Volodymyr Groysman
- Офіс ефективного регулювання
- Ледокол Max Nefyodov і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- Igor Lutsenko та Комітет з питань запобігання і протидії корупції ВР.
- Oleksandr Danylyuk
Не менш особливо лютий:
- Громадська рада з питань оновлення СБУ , Yaroslav Antonyak, Іван Рудяк.
- Embassy of Canada in Ukraine і окремим канадським дипломатам ))
- U.S. Embassy Kyiv Ukraine
- Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 / Embassy of Japan in Ukraine
Сьогодні можна пити шампанське.
Репостів буде мало, це ж не зрада)
Корупційні схеми на десятки мілйьонів доларів у нас ламаються щодня.
Джерело: блог Романа Сініцина