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    Думки вголос

    Як вдалося зламати багатомільйонну доларову схему СБУ та митників

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка

    Сьогодні можна пити шампанське

    Вчора непоміченою пройшла одна новина.

    Зламалась багатомільйонна в доларовому еквіваленті схема. СБУ та Митниці. Попри шалений спротив окремих груп в цих відомствах. 

    Навіть постанову не публікували три тижні.

    Кабмін фактично привів у відповідність законодавство у сфері експорту та обігу товарів подвійного використання до міжнародних режимів експортного контролю «Вассенаарська домовленість».

    Почалось це в червні 2016 року. Коли ряд найбільших волонтерських та громадських ініціатив (Повернись живим
    Народний тилЦентр волонтерів "People's Project"Combat-uaАРМИЯ SOSСпільна СправаMiroslav Gai ...) направили на адресу Президента, Прем’єра, СБУ, АП, в посольства країн G7 листи з вимогою привести законодавство в цій сфері до відповідності міжнародним нормам та прикрити корупційну складову.

    Ось тут розписано детально:


    Простими словами. Люди отримували умовні та реальні строки за завезені в Україну китайські брелки з камерами та диктофонами.

    На імпортерів медичних ендоскопів заводились кримінальні справи. Бо ендоскоп це «шпіонський засіб».

    Штучно стримувався технолонічний розвиток України.

    Волонтери не могли офіційно завезти прості компелектуючі для ремонту приладів з АТО.

    Тепер цього не буде.

    Піcля нашого листа і в результаті цілого ряду зустрічей, консультацій, круглих столів, походів по посольствам - включилась величезна кількість людей, механізмів, організацій, ініціатив.

    За, що їм лютий респект.

    Особливо лютий респект у даному випадку:

    Не менш особливо лютий: 

    Сьогодні можна пити шампанське.

    Репостів буде мало, це ж не зрада)

    Корупційні схеми на десятки мілйьонів доларів у нас ламаються щодня.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін митниця Володимир Гройсман АТО СБУ корупція в Україні волонтер
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