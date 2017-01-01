Як вдалося зламати багатомільйонну доларову схему СБУ та митників

Сьогодні можна пити шампанське

Вчора непоміченою пройшла одна новина.

Зламалась багатомільйонна в доларовому еквіваленті схема. СБУ та Митниці. Попри шалений спротив окремих груп в цих відомствах.

Навіть постанову не публікували три тижні.

Кабмін фактично привів у відповідність законодавство у сфері експорту та обігу товарів подвійного використання до міжнародних режимів експортного контролю «Вассенаарська домовленість».

Почалось це в червні 2016 року. Коли ряд найбільших волонтерських та громадських ініціатив (Повернись живим

Народний тил, Центр волонтерів "People's Project", Combat-ua, АРМИЯ SOS, Спільна Справа, Miroslav Gai ...) направили на адресу Президента, Прем’єра, СБУ, АП, в посольства країн G7 листи з вимогою привести законодавство в цій сфері до відповідності міжнародним нормам та прикрити корупційну складову.

Ось тут розписано детально:



Простими словами. Люди отримували умовні та реальні строки за завезені в Україну китайські брелки з камерами та диктофонами.

На імпортерів медичних ендоскопів заводились кримінальні справи. Бо ендоскоп це «шпіонський засіб».

Штучно стримувався технолонічний розвиток України.

Волонтери не могли офіційно завезти прості компелектуючі для ремонту приладів з АТО.

Тепер цього не буде.

Піcля нашого листа і в результаті цілого ряду зустрічей, консультацій, круглих столів, походів по посольствам - включилась величезна кількість людей, механізмів, організацій, ініціатив.

За, що їм лютий респект.

Особливо лютий респект у даному випадку:

Не менш особливо лютий:

Сьогодні можна пити шампанське.

Репостів буде мало, це ж не зрада)

Корупційні схеми на десятки мілйьонів доларів у нас ламаються щодня.