Розмова на двох: чи піде Трамп проти своєї партії заради Путіна

Станіслав Бєлковський Політтехнолог

Станіслав Бєлковський

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Фото: EPA/UPG

Про пом'якшення санкцій проти РФ можна буде говорити ближче до кінця першого півріччя

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Кремлевская служба сообщала лишь о разговоре Путина и Трампа в субботу, 28 января. А вот об участии Меркель, у которой довольно жесткая позиция по поводу санкций против РФ, это — вопрос.

Я вполне допускаю, что завтра разговор между Трампом и Путиным успешно состоится. И ничего радикального от этих переговоров не ожидаю, ведь это - первый официальный разговор двух крупных стран. Если Трамп уже поговорил с лидером Тайваня, что вызвало бурную реакцию в Пекине, то почему бы и не поговорить с Россией, которая куда более крупнее.

Разговор между лидерами двумя крупными державами — вполне логичное событие, не логично в этой связи только повышенное внимание к этому. Он мог бы состояться и без такой масштабной огласки. Видимо, для Путина настолько важно поговорить с Трампом, что из-за этого и такой пиар вокруг этого вопроса.

Конечно, никакие санкции завтра после этого разговора же с РФ сняты не будут. Но ослабление санкций против РФ можно ожидать, но не так скоро. Если оно произойдет, то только к концу первого полугодия, не раньше. К тому же, хочу подчеркнуть, что не стоит преувеличивать "республиканизм" Трампа, который был кандидатом от Республиканской партии и является ее представителем. Он не является классическим республиканцем, и многие представители Республиканской партии были против его кандидатуры, включая бывших президентов Джорджа Буша — старшего и младшего, бывших госсекретарей Колина Пауэлла и Кондолизу Райс, включая сенатора Джона Маккейна и т.д. Но они смирились с тем, что он победил, и готовы с ним иметь дело. При этом, их консолидированная позиция заключается в том, чтобы санкции против РФ не смягчать. Поэтому не уверен, что Трамп пойдет против своей партии ради Путина.

Дональд Трамп недавно заявлял, что он готов пойти на смягчение санкций, если Россия пойдет на ядерное разоружение, на что РФ в лице Дмитрия Пескова заявляла, что она на это не пойдет. Хотя оно может быть выгоднее РФ, чем для США, и это может быть предметом для диалога. Но позиция Дональда Трампа по этому вопросу еще не сформирована, и политик он пока неопытный. Здесь он будет, конечно же, полагаться на позицию своего кабинета, в том числе на госсекретаря Тиллерсона. На стадии утверждения этого кабинета говорилось о том, что эти люди против смягчения санкций, хотя, конечно, их позиция и может поменяться.

Тем временем, санкции продолжают наносить значительный вред экономике РФ. Да, возможно, это не всегда понятно и заметно, но поскольку они ограничивают РФ в двух разных вопросах – вопрос заимствований и вопрос получения западных технологий – то, санкции наносят существенный ущерб.

Джерело: Апостроф

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