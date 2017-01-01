Чому 2017 рік буде надскладним для України

Сергій Таран Політолог

Сергій Таран

Розсилка ВІДПРАВИТИ

2017 рік має стати роком нової дипломатії

Він буде надскладний для України, бо відображатиме нові реалії міжнародної політики:

1) Міжнародні договори та гарантії не працюють. Вони, в принципі, ніколи не працювали, якщо їх не підпирали інтереси держав, але зараз через переформатування світової карти інтересів їх вартість взагалі мізерна.

2) Ні на кого не можна буде покладатися. А тому Україна має без посередників стати активним учасником всіх міжнародних заходів, форумів, переговорних груп. Вибір простий – або ми захищаємо самі свої інтереси, або про ці інтереси ніхто не чує.

3) На рівні риторики необхідно відмовитися від дихотомії «зрада – перемога». Цей поділ шкодить внутрішній політиці, і він вбивчий для дипломатії. Можна допускати дискусії на самі різноманітні теми (нові формати Мінського процесу, «стіна з окупованими територіями», «план Пінчука», всеукраїнський референдум (будь-які питання)).

Червона лінія, яку не можна переходити

– європейський цивілізаційний вибір та питання ідентичності. Все решта (часові рамки, терміни, партнери, інтереси, економіка) – предмет прагматичних маневрів. Якщо щось видається неприйнятним зараз, пізніше можна буде від цього відмовитися. Як наприклад захід відмовився від зобов’язань по Будапештському меморандуму.

4) У міжнародній політиці політика країни має бути одна. Винесення внутрішніх політичних дискусій на міжнародний рівень неприпустиме.

5) Не має бути ілюзій - дипломатія не приносить мир. Вона лише дає час на створення армії. І якщо армія створюється, будь-які маневри дипломатії можна вважати успішними.

Джерело: блог Сергія Тарана

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