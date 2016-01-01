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    Думки вголос

    Навіщо нам «Лайфньюс», якщо ми самі ворогові показуємо свої позиції

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 06:52
    • Розсилка

    В Ізраїлі під час бойових дій телеканалам категорично не можна показувати власні бойові позиції, характер уражень, розмір втрат – бо все це буде обов’язково використано ворогом.

    Коментарі будь-якого, хто може деморалізувати дух армії теж заборонені.

    Потім, після завершення війни, у Ізраїлі створюються фахові комісії, проводиться аналіз, оприлюднюються втрати, робляться кадрові і політичні висновки…

    Дивився репортаж 1+1 з передової на Світлодарській дузі. Журналістка ретельно проказала як саме з передової вивозяться поранені, деталізувала скільки і де відбуваються найбільш чутливі для української армії втрати. Телеканал дбайливо вирізав «синхрони», де воїни розповідають, що з нашого боку «все непродумано», «без жодної організації». 

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    «Плюси» не ексклюзивні – інтернет переповнений «фахівцями», які цитують «точні дані» з фронту, свідчення як і що «пішло не так». Все це радісно перепощується фейсбучними глибоко стурбованими хом’ячками.

    Я так розумію, що якби «Лайфньюс» і був дозволений в Україні, його би все-одно ніхто не дивився. Він просто не витримав би конкуренції з українськими ЗМІ.

    Джерело: блог Сергія Тарана

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