Новина, яка могла б стати головною для України на тисячоліття

Сергій Таран Політолог

Сергій Таран

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Про коротку пам'ять

В Украіні значимість більшості політичних подій окреслюється кількома годинами або одним днем - приблизно скільки живе новина на сайті.

Вага деяких новин - місяц, рік, а окремих особливо виняткових - навіть кілька років - до чергових виборів.

Я хочу наголосити, що вага витіснення «московської патріархіі» з Украіни у часовому вимірі - це не день, і не рік, а тисяча років, і ті, хто до цього долучаться, по-справжньому творитимуть історію і України, і Європи.

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Джерело: блог Сергія Тарана

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