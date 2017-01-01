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    Думки вголос

    Новина, яка могла б стати головною для України на тисячоліття

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 11:41
    • Розсилка
    Мережа
    Мережа

    Про коротку пам'ять

    В Украіні значимість більшості політичних подій окреслюється кількома годинами або одним днем - приблизно скільки живе новина на сайті.

    Вага деяких новин - місяц, рік, а окремих особливо виняткових - навіть кілька років - до чергових виборів.

    Я хочу наголосити, що вага витіснення «московської патріархіі» з Украіни у часовому вимірі - це не день, і не рік, а тисяча років, і ті, хто до цього долучаться, по-справжньому творитимуть історію і України, і Європи.

    Читайте також: «Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів»

    Джерело: блог Сергія Тарана

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