Савченко та національна безпека України

Сергій Таран Політолог

Сергій Таран

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виключення Савченко зі складу ПАРЄ – це не питання політики, це питання національної безпеки.

Коли ПАРЄ ухвалила надважливе рішення за яким Московію визнали окупантом, критичною точкою була єдність української делегації – багато хто побоювався, що не всі члени делегації будуть займати єдину позицію. Тоді цього не сталося.

А тепер могло статися, бо Савченко вирішила, що з терористами треба домовлятися, бо на сході «громадянська війна». І розкол української делегації ПАРЄ був би для світу свідченням «розколу» України без участі кремля.

Правильніше було би аби «Батьківщина» сама ініціювала це питання. Але, якщо духу у «сердечних» не вистачає, то нехай це буде, бодай, парламентська більшість.

Джерело: блог Сергія Тарана

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