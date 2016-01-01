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    Думки вголос

    Савченко та національна безпека України

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 08:17
    • Розсилка

    Виключення Савченко зі складу ПАРЄ – це не питання політики, це питання національної безпеки.

    Коли ПАРЄ ухвалила надважливе рішення за яким Московію визнали окупантом, критичною точкою була єдність української делегації – багато хто побоювався, що не всі члени делегації будуть займати єдину позицію. Тоді цього не сталося.

    А тепер могло статися, бо Савченко вирішила, що з терористами треба домовлятися, бо на сході «громадянська війна». І розкол української делегації ПАРЄ був би для світу свідченням «розколу» України без участі кремля.

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    Правильніше було би аби «Батьківщина» сама ініціювала це питання. Але, якщо духу у «сердечних» не вистачає, то нехай це буде, бодай, парламентська більшість.

    Джерело: блог Сергія Тарана

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