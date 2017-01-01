США є світовим лідером, а сам Трамп – навряд чи

Сергій Таран Політолог

Сергій Таран

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

«Зелені свята» в Україні містично збіглися з символічною світовою подією, важливість якої ми не дооцінюємо через безліч наших проблем.

Це – вихід США з Паризької угоди. Річ ідеться насправді не про те, чи насправді відбувається глобальне потепління, і навіть не про те, які економічні втрати може понести та чи інша країна від скорочення викидів.

Ідеться про пріоритет цінностей – індустріальні цінності (прибуток над усе ) змагаються з постіндустріальними (довкілля важливіше за прибуток).

Паризька угода дала надію на зміну вектора мислення країн з розвиненими економіками, споживацькі інстинкти яких почали загрожувати планеті. І тепер ця надія стала примарною. Минуле взяло тимчасовий реванш над майбутнім.

Однак, для Трампа це рішення матиме свою ціну. США певно залишаться світовим лідером, а от сам Трамп – навряд чи.

Джерело: блог Сергія Тарана

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