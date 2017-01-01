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    Думки вголос

    Кияни, задирайте вище носа, щоб не проґавити бурульок

    • Лариса Сарган

      Речниця генпрокурора України

    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка
    Потеплішало і бурульки стали реальною загрозою для людей на тротуарах
    Потеплішало і бурульки стали реальною загрозою для людей на тротуарах

    Потеплішало і бурульки стали реальною загрозою для людей на тротуарах

    Помітили, що потеплішало? Сніг почав на дорогах танути. Калюжі, річки, капець взуттю... Але я зараз не про сніг)

    Сучасні бетонні коробки відрізняються від старих будівель тим, що на них немає кованих балконів, різних архітектурних прикрас тощо. Відповідно на них немає взимку... БУРУЛЬОК!

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    Кияни, задирайте вище носа, щоб не проґавити бурульок
    Кияни, задирайте вище носа, щоб не проґавити бурульок
    Кияни, задирайте вище носа, щоб не проґавити бурульок
    Кияни, задирайте вище носа, щоб не проґавити бурульок
    Кияни, задирайте вище носа, щоб не проґавити бурульок

    Так От, потеплішало і бурульки стали реальною загрозою для людей на тротуарах. Не хочеться чекати біди для їх прибирання....

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    Одна порада перехожим - задирайте вище носи в старих районах міста, будьте пильними.

    Джерело: блог Лариси Сарган

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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