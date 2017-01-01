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    Думки вголос

    Смерті Гіві можна було радіти, якби його повісили в Донецьку за рішенням українського суду

    • Семен Семенченко

      народний депутат

    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    <span>Терориста Гіві вбито на Донеччині</span>
    Терориста Гіві вбито на Донеччині

    Обійдемося без оплесків. Здох і чорт з ним. Але ви просто подумайте над тим для чого ця смерть ФСБ. І що буде далі

    Якщо Гіві дійсно вбили, то це і добре і погано. Добре то що тепер моторолеру не треба сумувати у пеклі на самоті. Удвох веселіше. Добра справа.

    Чому погано? Ні, не в тому річ що краще б судити. Наші «судді» його швидше за все відпустили б. Адже жоден регіонал, жоден російський найманець, жоден керівник «беркута» за три роки війни не сів.

    Так в чому ж погана сторона? Давайте подивимося на речі реально. Лідерів російських найманців прибирає ФСБ. Для чого? Неслухняні? Да ладно... Просто ці люди уособлюють собою всі жахи війни, всі злочини бойовиків 14-15-16 років. Всі вбивства українців, тортури, гради, муки наших полонених все це пов'язується з ними. Тому коли говорять про Мінськ, народ починає кричати - «кому амністію», цим? Гіві, Мотороллам, Бетменам? Кого виберуть народними депутатами і суддями і міліціонерами? Цих? Гіві, Моторолл, Мозкових? #Зрада! Геть, ганьба! Владу на гилляку!

    А що тепер? А немає тепер символів вбивств і тортур. Немає не Гіві, ні моторолера ні мозгового. А Захарченко і Плотницький поїдуть. У РФ. Чи Венесуелу. І все.

    А ці, що залишилися, адже вони типу не вбивали, а просто стояли на блокпостах. Ось їх ми і амнистируем. І будемо робити з ОРДЛО Чечню. Як Путін. З армійськими корпусами переробленими у народні міліції. І продовжувати воровать мільярдами тільки вже під крильцем Путіна. Але в вишиванці і з «жити по новому». А замість титушек і «беркута» - «народні міліціонери» з ОРДЛО. Ну ті що типу не вбивали і тепер типу «наші люди».

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    Я б аплодував смерті Гіві якщо б його повісили на центральній площі Донецька за рішенням чесного (без лапок) українського суду. Я би плескав у долоні якби його ліквідували б наші українські сили спецоперацій. Але аплодувати спецоперації ФСБ я не буду.

    Так що обійдемося без оплесків. Здох і чорт з ним. Але ви просто подумайте над тим для чого ця смерть ФСБ. І що буде далі.

    Хоча що буде далі, багато в чому залежить і від нас з вами. Майбутнє не визначено.

    Джерело: блог Семена Семенченка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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