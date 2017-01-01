Як перевести загиблих на війні у гривні та відсотки ВВП?

Семен Семенченко народний депутат

Семен Семенченко

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Блокада на Донбасі

Влада, яка вимірює війну в грошах, а не в життях людей – не має майбутнього

Всі рахують «втрати» України від блокади торгівлі на крові. Чиновники, експерти, радники – всі з калькуляторами. «Німецька група радників в Україні оцінила втрати української економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі в 1,6% ВВП.»

«Втрати» рахують тільки для України, жуючи жвачку закинуту адміністрацією президента. Скільки Україна втратить – 36 млрд. чи 2 млрд.? 1% ВВП чи 2%? Якщо так хочеться щось порахувати – то порахуйте скільки втратить окупант, який змушений буде допомагати своїм ордловичам утримувати владу і годувати їхніх орків. Бо орки без бабла не воюють. А якщо воюють – то тільки під дулами російських військових. Але недовго і без натхнення.

«Втрати» рахують по різному - в доларах, в гривнях, у відсотках ВВП. Але - все про бабло. Війна має іншу «математику» - 10 000 загиблих, 30 000 поранених, більше півтора мільйона біженців. Це як перевести в долари, в гривні, або у відсотки ВВП? Який сьогодні курс «обміну»? Влада, яка вимірює війну в грошах, а не в життях людей – не має майбутнього.

Джерело: блог Семена Семенченка

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