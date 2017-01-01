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    Думки вголос

    Як перевести загиблих на війні у гривні та відсотки ВВП?

    • Семен Семенченко

      народний депутат

    • Сьогодні, 16:01
    • Розсилка
    Блокада на Донбасі
    Блокада на Донбасі

    Влада, яка вимірює війну в грошах, а не в життях людей – не має майбутнього

    Всі рахують «втрати» України від блокади торгівлі на крові. Чиновники, експерти, радники – всі з калькуляторами. «Німецька група радників в Україні оцінила втрати української економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі в 1,6% ВВП.»

    «Втрати» рахують тільки для України, жуючи жвачку закинуту адміністрацією президента. Скільки Україна втратить – 36 млрд. чи 2 млрд.? 1% ВВП чи 2%? Якщо так хочеться щось порахувати – то порахуйте скільки втратить окупант, який змушений буде допомагати своїм ордловичам утримувати владу і годувати їхніх орків. Бо орки без бабла не воюють. А якщо воюють – то тільки під дулами російських військових. Але недовго і без натхнення.

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    «Втрати» рахують по різному - в доларах, в гривнях, у відсотках ВВП. Але - все про бабло.

    Війна має іншу «математику» - 10 000 загиблих, 30 000 поранених, більше півтора мільйона біженців. Це як перевести в долари, в гривні, або у відсотки ВВП? Який сьогодні курс «обміну»?

    Влада, яка вимірює війну в грошах, а не в життях людей – не має майбутнього.

    Джерело: блог Семена Семенченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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