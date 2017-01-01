«Євробачення» у Києві: Російська влада таки влаштувала провокацію

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенсації не сталося

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Российская власть не нашла в себе сил отказаться от возможности устроить провокации на «Евровидении».

Более того, подготовка к провокациям началась уже на стадии выбора участника от России.

Я не знаю, кто такая Юлия Самойлова, какие у нее взгляды на Крым и Донбасс и есть ли они у нее вообще. Но знаю точно, что ее первую группу инвалидности Кремль начал уже «играть».

Во-первых, там точно считают, что поющая девушка в инвалидном кресле – это повышение шансов на победу. А победа в Киеве – это фетиш Кремля. Пусть даже в песенном конкурсе.

Во-вторых, любой возможный скандал вокруг Юли в Киеве (а его организовать за 1000 гривен с помощью местных полезных идиотов Кремлю запросто) – это шанс заорать: «Нацисты воюют даже с девушкой с ограниченными возможностями».

Что делать?

Если Юля едет просто петь, то нет никаких проблем. С Юлей. Но 100% будут проблемы с группой ее поддержки. Украинские силовики должны четко дать понять «русскому миру», что ходить или бегать с российскими флагами они имеют право исключительно в помещении где будет проходить песенный конкурс. Каждый кто появится с ним на улице должен быть немедленно выдворен на Родину. Украинские силовики обязаны провести беседы с такими персонажами, как свободовец Игорь Мирошниченко на тему «Позорить Украину не надо». И максимальная охрана российской делегации.

P.S. А если Юля посещала Крым без разрешения Украины, то в Украину ее пускать нельзя.

Джерело: блог Сергія Запорізького

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