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    Думки вголос

    «Євробачення» у Києві: Російська влада таки влаштувала провокацію

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка

    Сенсації не сталося

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    Российская власть не нашла в себе сил отказаться от возможности устроить провокации на «Евровидении».

    Более того, подготовка к провокациям началась уже на стадии выбора участника от России.

    Я не знаю, кто такая Юлия Самойлова, какие у нее взгляды на Крым и Донбасс и есть ли они у нее вообще. Но знаю точно, что ее первую группу инвалидности Кремль начал уже «играть».

    Во-первых, там точно считают, что поющая девушка в инвалидном кресле – это повышение шансов на победу. А победа в Киеве – это фетиш Кремля. Пусть даже в песенном конкурсе.

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    Во-вторых, любой возможный скандал вокруг Юли в Киеве (а его организовать за 1000 гривен с помощью местных полезных идиотов Кремлю запросто) – это шанс заорать: «Нацисты воюют даже с девушкой с ограниченными возможностями».

    Что делать?

    1. Если Юля едет просто петь, то нет никаких проблем. С Юлей. Но 100% будут проблемы с группой ее поддержки.
    2. Украинские силовики должны четко дать понять «русскому миру», что ходить или бегать с российскими флагами они имеют право исключительно в помещении где будет проходить песенный конкурс. Каждый кто появится с ним на улице должен быть немедленно выдворен на Родину.
    3. Украинские силовики обязаны провести беседы с такими персонажами, как свободовец Игорь Мирошниченко на тему «Позорить Украину не надо».
    4. И максимальная охрана российской делегации.

    P.S. А если Юля посещала Крым без разрешения Украины, то в Украину ее пускать нельзя.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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