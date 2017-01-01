Про молдован, бандерівців і російських прикордонників

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Молдови Ігором Додоном

Росія може тільки розповідати про братерство і дідів, які воювали. І вручати георгіївські стрічки. А реальну допомогу надають бандерівці

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В Брянске российские пограничники погрузили в наш вагон двух мужчин из Приднестровья с паспортами Молдовы. Депортация.

Пограничник им объяснил, что они могут доехать только до Конотопа. Дальше придется покупать билеты. Братья додоны ошалели: «У нас нет денег!» Брат додонов россиянин ответил: «Это уже не наша проблема».

Этот разговор был в коридоре напротив моего купе.

Пограничники проверили документы у пассажиров и ушли.

И тут из соседнего купе выходит женщина и говорит додонам: «Вам нужны деньги? Я дам.»

Один из додонов отреагировал: «Вы что, добрая фея»?

Женщина пояснила: «Я украинка, но много лет живу в Москве. Я инвалид с детства. У меня там свой швейный цех. А еще я художник. Я просто считаю, что людям надо помогать».

Додон спросил: «А как нам вернуть долг?»

Женщина ответила: «Отдайте тому, кому будет хуже чем вам. Только не покупайте на те деньги, что я вам дам водку».

В Конотопе она дала какую-то сумму додонам. Слышал, что они благодарили.

В общем, все как всегда. Додонам Россия может только рассказывать о братстве и дедах, которые воевали. И вручать георгиевские ленточки.

А реальную помощь оказывают бандеровцы....

P.S. Утром немного пообщался с этой женщиной. Сказала, что еще год побудет в России, до пенсии. Она ей положена в 55. И домой. В Украину.

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