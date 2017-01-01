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    Думки вголос

    Про молдован, бандерівців і російських прикордонників

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 15:01
    • Розсилка
    Зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Молдови Ігором Додоном
    Зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Молдови Ігором Додоном

    Росія може тільки розповідати про братерство і дідів, які воювали. І вручати георгіївські стрічки. А реальну допомогу надають бандерівці

    Мовою оригіналу

    В Брянске российские пограничники погрузили в наш вагон двух мужчин из Приднестровья с паспортами Молдовы. Депортация.

    Пограничник им объяснил, что они могут доехать только до Конотопа. Дальше придется покупать билеты. Братья додоны ошалели: «У нас нет денег!» Брат додонов россиянин ответил: «Это уже не наша проблема».

    Этот разговор был в коридоре напротив моего купе.

    Пограничники проверили документы у пассажиров и ушли.

    И тут из соседнего купе выходит женщина и говорит додонам: «Вам нужны деньги? Я дам.»

    Один из додонов отреагировал: «Вы что, добрая фея»?

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    Женщина пояснила: «Я украинка, но много лет живу в Москве. Я инвалид с детства. У меня там свой швейный цех. А еще я художник. Я просто считаю, что людям надо помогать».

    Додон спросил: «А как нам вернуть долг?»

    Женщина ответила: «Отдайте тому, кому будет хуже чем вам. Только не покупайте на те деньги, что я вам дам водку».

    В Конотопе она дала какую-то сумму додонам. Слышал, что они благодарили.

    В общем, все как всегда. Додонам Россия может только рассказывать о братстве и дедах, которые воевали. И вручать георгиевские ленточки.

    А реальную помощь оказывают бандеровцы....

    P.S. Утром немного пообщался с этой женщиной. Сказала, что еще год побудет в России, до пенсии. Она ей положена в 55. И домой. В Украину.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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