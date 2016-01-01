Про рівень брехні і лицемірства російських політиків

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клінцевіч - перший заступник голови комітету з оборони і безпеки Ради Федерації.

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Когда он начал старую сказку о том, что НАТО необоснованно тренируется отражать российскую агрессию, потому что Россия ни на кого никогда первой не нападала, американский журналист Майкл Бом напомнил ему про Финляндию 1939 года, Литву, Латвию и Эстонию 1940 года.

Клинцевич обмяк и сообщил, что это тема отдельного разговора.

Когда Бом напомнил свежие истории про Крым и Донбасс, Клинцевич начал рассказывать, что в Крыму российская армия начала все делать только после решения людей и ее функцией была защита украинских воинских частей, где находились склады оружия. Которые должны были захватить тысячи радикалов. Потом Клинцевич сбился и запутался. Осталось непонятно, радикалы уже были в Крыму или должны были приехать.

А еще Клинцевич поведал, что «всем известно», как американцы уже проектировали расширение Балаклавской бухты, присматривали детские садики под размещение своих военных. В общем, планировали создавать в Крыму свою базу.

И здесь резонный вопрос: «Когда это все делали там американцы»?

Может с измерительными рулетками подъехали сразу после того как Рада в 2010 году продлила аренду ЧФ РФ на 25 лет?

Или может быть измеряли во время Майдана под бдительным оком Аксенова и Константинова?

В общем, очередная порция лжи, которая даже не сдобрена минимальной логикой.

Джерело: блог Сергія Запорізького

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