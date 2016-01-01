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    Думки вголос

    Про рівень брехні і лицемірства російських політиків

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 21:48
    • Розсилка

    Клінцевіч - перший заступник голови комітету з оборони і безпеки Ради Федерації.

    Мовою оригіналу

    Когда он начал старую сказку о том, что НАТО необоснованно тренируется отражать российскую агрессию, потому что Россия ни на кого никогда первой не нападала, американский журналист Майкл Бом напомнил ему про Финляндию 1939 года, Литву, Латвию и Эстонию 1940 года.

    Клинцевич обмяк и сообщил, что это тема отдельного разговора.

    Когда Бом напомнил свежие истории про Крым и Донбасс, Клинцевич начал рассказывать, что в Крыму российская армия начала все делать только после решения людей и ее функцией была защита украинских воинских частей, где находились склады оружия. Которые должны были захватить тысячи радикалов. Потом Клинцевич сбился и запутался. Осталось непонятно, радикалы уже были в Крыму или должны были приехать.

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    А еще Клинцевич поведал, что «всем известно», как американцы уже проектировали расширение Балаклавской бухты, присматривали детские садики под размещение своих военных. В общем, планировали создавать в Крыму свою базу.

    И здесь резонный вопрос: «Когда это все делали там американцы»?

    Может с измерительными рулетками подъехали сразу после того как Рада в 2010 году продлила аренду ЧФ РФ на 25 лет?

    Или может быть измеряли во время Майдана под бдительным оком Аксенова и Константинова?

    В общем, очередная порция лжи, которая даже не сдобрена минимальной логикой.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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