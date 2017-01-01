Про російське лицемірство, або Скільки кримчан повстало проти бандерівців

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про 50 осіб, які прийшли на панахиду за загиблими в Ту-154, вже багатьма говорилося. Це навіть менше однієї людини на загиблого.

Это и есть уровень и показатель российского лицемерия. И реального сострадания. Визжать в Фейсбуке, возмущаться украинской реакцией на падение самолета и собирать подписи против Божены - это одно, выразить соболезнование делом, это иное.

Та же история и с отношением к «дедам, которые воевали».

Сколько российское телевидение стерло языков, рассказывая, как «крымчане в 2014 году восстали против фашизма»?

Очень много.

Мол, «Память о светлом подвиге священна», «Крым полит русской кровью», «Никто не забыт и ничто не забыто»...

Российское ТВ создавало такую картину, как будто у 97% крымчан сердце разрывалось от боли, видя как «бандеровцы переписывают историю».

И вот 5 января исполнилось 75 лет со дня высадки евпаторийского десанта. Из 700 десантников осталось в живых меньше 100.

На фото видно сколько жителей Сак бесплатно вспомнили о юбилее...

Аж девять. При поддержке шести полицейских...

Джерело: блог Сергія Запорізького

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