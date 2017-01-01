  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Запорізький
    Думки вголос

    Про російське лицемірство, або Скільки кримчан повстало проти бандерівців

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Вчора, 22:33
    • Розсилка

    Про 50 осіб, які прийшли на панахиду за загиблими в Ту-154, вже багатьма говорилося. Це навіть менше однієї людини на загиблого.

    Это и есть уровень и показатель российского лицемерия. И реального сострадания. Визжать в Фейсбуке, возмущаться украинской реакцией на падение самолета и собирать подписи против Божены - это одно, выразить соболезнование делом, это иное.

    Та же история и с отношением к «дедам, которые воевали».

    Сколько российское телевидение стерло языков, рассказывая, как «крымчане в 2014 году восстали против фашизма»?

    Очень много.

    Мол, «Память о светлом подвиге священна», «Крым полит русской кровью», «Никто не забыт и ничто не забыто»...

    Российское ТВ создавало такую картину, как будто у 97% крымчан сердце разрывалось от боли, видя как «бандеровцы переписывают историю».

    Читайте також

    И вот 5 января исполнилось 75 лет со дня высадки евпаторийского десанта. Из 700 десантников осталось в живых меньше 100.

    На фото видно сколько жителей Сак бесплатно вспомнили о юбилее...

    Аж девять. При поддержке шести полицейских...

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Крим путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ