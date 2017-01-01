Росіяни бояться чесного референдуму в Криму

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Псевдореферендум в Криму в 2014 році

Російські політики і політологи відмовляються навіть обговорювати ініціативу щодо нового референдуму в Криму

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Мне не нравятся вбросы на российском ТВ от некоторых украинских политологов, в частности от Вадима Карасева, о том, что проблему Крыма можно решить, к примеру, повторным референдумом на полуострове. Таким, чтобы его признал весь мир.

В Конституции Украины записано, что референдум может быть только всеукраинский. По вопросам территориальной целостности. А не в отдельных районах и автономиях.

А вот то, что российские политики и политологи отказываются даже обсуждать такую инициативу, нравится.

Если в Крыму все так однозначно, как они уверяют, то зачем отказываться?

Надо, по идее, педалировать эту тему перед Западом. Не верите «референдуму» марта 2014? Присылайте наблюдателей сколько хотите и проводим настоящий референдум.

Не педалируют. Потому что, сомневаются. Знают, что не будет никаких 97%. И 51% не будет.





Джерело: блог Сергія Запорізького

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