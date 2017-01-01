Скандальний фільм про Мєдвєдєва. І де ж сотні тисяч обурених, що вийшло до Кремля?

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маєток Медведєва

Росія країна рабів. Яких можна доїти століттями

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Посмотрел документальный фильм Навального о Медведеве. Если бы Россия была нормальной страной, как Румыния, к примеру, сегодня у Кремля были бы сотни тысяч возмущенных людей.

Но Россия страна рабов. Которых можно доить столетиями. Под разные сказки. Сейчас сказки о страшном НАТО и об украинских фашистах.

Да и с чего бы это рабов надо прекращать доить, если рабы позволяют? Так что, Медведев, Путин и вся их гопкомпания делают то, что позволяют им делать рабы. Не больше и не меньше.

Другое дело, что в этом доении даже не проглядывается любовь к России. Которую на ТВ регулярно транслируют представители российской власти.

Безусловно, для тех кто имеет мозги, расследование ФБК Навального сенсацией не стало. Но лично мне непонятно только одно. Запредельный уровень жлобства Медведева. Например, с Януковичем и его Межигорьем все было ясно. Мальчик из нищей семьи, из сложного района Енакиево, без образования, хотел очень есть. И всю жизнь наедался.

А вот откуда эта жлобская ментальность Януковича в мозгах Медведева? У которого родители преподавали в ленинградских ВУЗах, а сам он хорошо учился в школе и закончил университет. Зачем столько недвижимости и на таком количестве гектаров нужно Медведеву? Ведь жизни не хватит все это поэксплуатировать. Интересный персонаж для психотерапевтов.

Джерело: блог Сергія Запорізького

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