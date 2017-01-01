  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Запорізький
    Думки вголос

    Скандальний фільм про Мєдвєдєва. І де ж сотні тисяч обурених, що вийшло до Кремля?

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 13:01
    • Розсилка
    Маєток Медведєва
    Маєток Медведєва

    Росія країна рабів. Яких можна доїти століттями

    Мовою оригіналу

    Посмотрел документальный фильм Навального о Медведеве. Если бы Россия была нормальной страной, как Румыния, к примеру, сегодня у Кремля были бы сотни тысяч возмущенных людей.

    Но Россия страна рабов. Которых можно доить столетиями. Под разные сказки. Сейчас сказки о страшном НАТО и об украинских фашистах.

    Да и с чего бы это рабов надо прекращать доить, если рабы позволяют? Так что, Медведев, Путин и вся их гопкомпания делают то, что позволяют им делать рабы. Не больше и не меньше.

    Другое дело, что в этом доении даже не проглядывается любовь к России. Которую на ТВ регулярно транслируют представители российской власти.

    Читайте також

    Безусловно, для тех кто имеет мозги, расследование ФБК Навального сенсацией не стало. Но лично мне непонятно только одно. Запредельный уровень жлобства Медведева. Например, с Януковичем и его Межигорьем все было ясно. Мальчик из нищей семьи, из сложного района Енакиево, без образования, хотел очень есть. И всю жизнь наедался.

    А вот откуда эта жлобская ментальность Януковича в мозгах Медведева? У которого родители преподавали в ленинградских ВУЗах, а сам он хорошо учился в школе и закончил университет. Зачем столько недвижимости и на таком количестве гектаров нужно Медведеву? Ведь жизни не хватит все это поэксплуатировать. Интересный персонаж для психотерапевтов.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Дмитро Медведєв путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Герус
    Андрій Герус

    Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ