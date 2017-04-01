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    Думки вголос

    Українська влада має дещо популярно пояснити Ахметову

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 16:56
    • Розсилка
    <span>Рінат Ахметов</span>
    Рінат Ахметов

    Чому б зараз українській владі не повідомити шахтарям, що українцям набридло годувати російських найманців і з 01.04.17 Ахметов приступає до повномасштабної реконструкції ТЕС?

    Мовою оригіналу

    Ахметовский менеджмент считает, что нецелесообразно переводить ТЭС с антрацита на уголь газовой группы. Ахметовский менеджмент считает покупку антрацита у своих шахт, которые находятся на оккупированной территории, оптимальным вариантом.

    Государственная компания «Центрэнерго» вроде бы начала реконструкцию и перевод энергоблоков с антрацита на уголь газовой группы. Молодцы.

    Но неужели Ахметову власть не в состоянии популярно пояснить, что ему нужно делать. Ради государственных интересов. Тем более, что 80% энергоблоков практически отработали свой ресурс и их необходимо освежать. В любом случае.

    Или власть в доле с ним?

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    Почему бы сейчас украинской власти не сообщить шахтерам, что украинцам надоело кормить российских наемников и с 01.04.17 Ахметов приступает к полномасштабной реконструкции ТЭС. Чтобы сытно ели и пили шахтеры Волыни и Львовщины.

    Дело это, конечно, не быстрое, но года через четыре, шахтеры «восставшего» Донбасса свой уголь могут начинать есть. Украине он будет не нужен.

    У шахтеров до апреля есть время подумать. Что делать с Плотницким и Захарченко...

    Не молчи, украинская власть...

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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