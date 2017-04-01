Українська влада має дещо популярно пояснити Ахметову
- Сьогодні, 16:56
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Розсилка
Чому б зараз українській владі не повідомити шахтарям, що українцям набридло годувати російських найманців і з 01.04.17 Ахметов приступає до повномасштабної реконструкції ТЕС?
Мовою оригіналу
Ахметовский менеджмент считает, что нецелесообразно переводить ТЭС с антрацита на уголь газовой группы. Ахметовский менеджмент считает покупку антрацита у своих шахт, которые находятся на оккупированной территории, оптимальным вариантом.
Государственная компания «Центрэнерго» вроде бы начала реконструкцию и перевод энергоблоков с антрацита на уголь газовой группы. Молодцы.
Но неужели Ахметову власть не в состоянии популярно пояснить, что ему нужно делать. Ради государственных интересов. Тем более, что 80% энергоблоков практически отработали свой ресурс и их необходимо освежать. В любом случае.
Или власть в доле с ним?
Почему бы сейчас украинской власти не сообщить шахтерам, что украинцам надоело кормить российских наемников и с 01.04.17 Ахметов приступает к полномасштабной реконструкции ТЭС. Чтобы сытно ели и пили шахтеры Волыни и Львовщины.
Дело это, конечно, не быстрое, но года через четыре, шахтеры «восставшего» Донбасса свой уголь могут начинать есть. Украине он будет не нужен.
У шахтеров до апреля есть время подумать. Что делать с Плотницким и Захарченко...
Не молчи, украинская власть...
Джерело: блог Сергія Запорізького