Українська влада має дещо популярно пояснити Ахметову

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Чому б зараз українській владі не повідомити шахтарям, що українцям набридло годувати російських найманців і з 01.04.17 Ахметов приступає до повномасштабної реконструкції ТЕС?

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Ахметовский менеджмент считает, что нецелесообразно переводить ТЭС с антрацита на уголь газовой группы. Ахметовский менеджмент считает покупку антрацита у своих шахт, которые находятся на оккупированной территории, оптимальным вариантом.

Государственная компания «Центрэнерго» вроде бы начала реконструкцию и перевод энергоблоков с антрацита на уголь газовой группы. Молодцы.

Но неужели Ахметову власть не в состоянии популярно пояснить, что ему нужно делать. Ради государственных интересов. Тем более, что 80% энергоблоков практически отработали свой ресурс и их необходимо освежать. В любом случае.

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«Чорна п'ятниця» Рината Ахметова 17 Сiчня, 15:57 Почему бы сейчас украинской власти не сообщить шахтерам, что украинцам надоело кормить российских наемников и с 01.04.17 Ахметов приступает к полномасштабной реконструкции ТЭС. Чтобы сытно ели и пили шахтеры Волыни и Львовщины. Дело это, конечно, не быстрое, но года через четыре, шахтеры «восставшего» Донбасса свой уголь могут начинать есть. Украине он будет не нужен. У шахтеров до апреля есть время подумать. Что делать с Плотницким и Захарченко... Не молчи, украинская власть...

Джерело: блог Сергія Запорізького

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