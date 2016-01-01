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    Думки вголос

    Найбільший бізнес-клуб Європи, або Cкільки Ляшко отримав за підтримку бюджету

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Вчора, 10:19
    • Розсилка

    Про держбюджет України

    Мовою оригіналу

    По итогам бюджетной ночи осталась неразгаданной загадка, за сколько станцевал Ляшко – за 400 или 600 млн грн? В редакции первого чтения пресловутые «пожарные машины» радикалов из Черниговской области профинансируют на 400 млн, но в вопросе Владислава Голуба премьеру Гройсману звучала цифра 600 млн, и тот не отрицал.

    Парламент подтвердил свою репутацию самого большого бизнес-клуба Европы. Онищенко вне игры, но его место быстро заняли новые посредники. И такая власть обречена на уход с позором.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

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