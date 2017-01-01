  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Лещенко
    Думки вголос

    Перемога над Ле Пен була справою техніки

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 07:39
    • Розсилка
    <span>Марін Ле Пен</span>
    Марін Ле Пен

    Хто про що, а я знову про корупцію.

    Мовою оригіналу

    Если бы не коррупция, то президентом Франции выбрали бы Франсуа Фийона. Он был фаворитом выборов, пока в прессе не всплыл мелочный, по нашим меркам, скандал: Фийон оформил жену собственным помощником депутата в парламенте, а она получала зарплату, не делая никакой работы.

    В итоге, это убило репутацию Фийона, который ориентировался на ревностных католиков северо-запада Франции, и спутало карты. Макрон как самый умеренный вышел во второй тур, после чего победа над Ле Пен была делом техники - она, как и ее отец, неспособны преодолеть электоральный потолок.

    Этот пост - о французском обществе, нетерпимость которого к коррупции подарила вечер хороших новостей для украинцев. Будет здорово, если все лайкающие и пишущие о Макроне, будут отныне так же нетерпимы к украинским казнокрадам. Это сильнее любого безвиза сделает Украину на шаг ближе к Европе.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ