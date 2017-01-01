Перемога над Ле Пен була справою техніки
- Сьогодні, 07:39
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Розсилка
Хто про що, а я знову про корупцію.
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Если бы не коррупция, то президентом Франции выбрали бы Франсуа Фийона. Он был фаворитом выборов, пока в прессе не всплыл мелочный, по нашим меркам, скандал: Фийон оформил жену собственным помощником депутата в парламенте, а она получала зарплату, не делая никакой работы.
В итоге, это убило репутацию Фийона, который ориентировался на ревностных католиков северо-запада Франции, и спутало карты. Макрон как самый умеренный вышел во второй тур, после чего победа над Ле Пен была делом техники - она, как и ее отец, неспособны преодолеть электоральный потолок.
Этот пост - о французском обществе, нетерпимость которого к коррупции подарила вечер хороших новостей для украинцев. Будет здорово, если все лайкающие и пишущие о Макроне, будут отныне так же нетерпимы к украинским казнокрадам. Это сильнее любого безвиза сделает Украину на шаг ближе к Европе.
Джерело: блог Сергія Лещенка