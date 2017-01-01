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    Думки вголос

    Як виглядає політичне замовлення в Україні

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 14:27
    • Розсилка
    Наталія Корчак
    Наталія Корчак

    Історія з подарунком у вигляді знижки на квартиру перетворилася у фарс, тому шукають нову тему - тепер мої лекції

    Саме так виглядає політичне замовлення.

    «Український католицький універстит», де я читав лекції студентам магістерської програми з журналістики, отримав «листа щастя» від НАЗК. Від УКУ вимагають надати всю інформацію щодо мене. При тому, що мої доходи мною ж задекларовані та з них сплачено податки.

    Це - діагноз. Нами було спеціально створено антикорупційний орган, керівниця якого Корчак отримує 200 тисяч зарплати начебто за свою «незаангажованість». Але вона продовжує покірно виконувати команди Банкової, де наказали будь-яким способом покарати мене за вільнодумство та антикорупційну діяльність. Історія з подарунком у вигляді знижки на квартиру перетворилася у фарс, тому шукають нову тему - тепер мої лекції. Спочатку прийшли до Могилянки, тепер - до УКУ.

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    Пані Корчак, я повністю підтримую ваше бажання перевірити мене. Мої лекції відвідували десятки студентів, є свідки та навіть відеозаписи. Я вам давно пропонував не зупинятися та ще затребувати аналізи в нашого собаки - раптом ви знайдете там ознаки незаконного збагачення або конфлікту інтересів? Головне, в жодному разі не дивіться в бік Кононенка, Грановського, Дубневичів або якогось Пашинського - це святі люди, їх треба на іконах зображувати, а не на корупцію перевіряти. І буде вам за це президенський орден до дня юриста.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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