Як виглядає політичне замовлення в Україні

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Корчак

Історія з подарунком у вигляді знижки на квартиру перетворилася у фарс, тому шукають нову тему - тепер мої лекції

Саме так виглядає політичне замовлення.

«Український католицький універстит», де я читав лекції студентам магістерської програми з журналістики, отримав «листа щастя» від НАЗК. Від УКУ вимагають надати всю інформацію щодо мене. При тому, що мої доходи мною ж задекларовані та з них сплачено податки.

Це - діагноз. Нами було спеціально створено антикорупційний орган, керівниця якого Корчак отримує 200 тисяч зарплати начебто за свою «незаангажованість». Але вона продовжує покірно виконувати команди Банкової, де наказали будь-яким способом покарати мене за вільнодумство та антикорупційну діяльність. Історія з подарунком у вигляді знижки на квартиру перетворилася у фарс, тому шукають нову тему - тепер мої лекції. Спочатку прийшли до Могилянки, тепер - до УКУ.

Пані Корчак, я повністю підтримую ваше бажання перевірити мене. Мої лекції відвідували десятки студентів, є свідки та навіть відеозаписи. Я вам давно пропонував не зупинятися та ще затребувати аналізи в нашого собаки - раптом ви знайдете там ознаки незаконного збагачення або конфлікту інтересів? Головне, в жодному разі не дивіться в бік Кононенка, Грановського, Дубневичів або якогось Пашинського - це святі люди, їх треба на іконах зображувати, а не на корупцію перевіряти. І буде вам за це президенський орден до дня юриста.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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