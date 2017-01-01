Медведєву в інтернеті треба замовляти не кросівки, а сукню

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дивна річ: в Росії заговорили про те, що влада завела країну в глухий кут і далі так жити не можна!

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Режиссёры вчера высказались. Матвиенко сегодня с бодуна добавила, что, мол, к демонстрантам надо прислушиваться, они же люди. Миронов потребовал (!) от Медведева отчитаться. Что происходит?

Я вам отвечу: в этом году заканчивается Резервный фонд Российской Федерации. Денег больше нет. От слова совсем. Промышленность падает, внешних кредитов не дают.

Вот тут и началось у всех волшебное прозрение! Когда Политковскую убили, не было прозрения, на Грузию пошли войной, тоже не было, на Украину напали - так даже и наоборот. А как бабосы кончились, начали возмущаться: мол как же такое возможно? Подходят к кормушке, а кормушечка-то пуста.

Вот и начинается недовольное хрюкание. Извините, конечно. В общем, совершенно верно сказал политолог В.Соловей, что самое интересное начнётся осенью, когда бедственное экономическое положение дойдёт не только до свиноматок, но и до свинопапок. Вот тогда и пойдёт колхоз в разнос.

А Медведеву уже сейчас пора заказывать в Интернет-магазине женское платье. Чтобы было в чём бежать.

Джерело: блог Сергія Талка

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