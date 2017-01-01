Неадекватний пацієнт на чолі Росії

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Невідомо, скільки ще проживе пацієнт фізично, але ментально він розклався

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Первые подозрения о том, что пациент не адекватен, возникли после истории с амфорами: только ненормальный человек может поверить в то, что он случайно нашёл амфоры III века до н.э. И когда он их выложил со словами «вот, нашёл...», он был смешон. Но с кем не бывает?

Потом эти полёты с аистами. И он такой весь в белом, типа главный аист прокладывает путь. Если бы, не дай бог, президента США поймали за этим делом, его бы тотчас признали недееспособным и объявили импичмент. А тут ничего - даже больничный не дали. И зря!

Подозрения подтвердила доктор Меркель, заявившая после собеседования, что «товарищ живёт в другой реальности». Эта реальность прекрасна: он князь Владимир, а все олланды и меркели приезжают к нему на поклон. Собственно, поэтому перед въездом в Кремль он поставил памятник Владимиру - приятно, знаете ли, перед работой поздороваться с самим собой! Ну и что, что это попахивает шизофренией.

Но всё оказалось ещё хуже: он живёт, под собою не чуя страны. Ему не только устраивают особый народ в виде переодетых санитаров, но, видимо, и выпускают в единственном экземпляре газеты - как Ленину в Горках. Неизвестно, сколько протянет пациент физически, но ментально он разложился. Этот запах же успели почувствовать граждане Грузии, Украины и далёкой Сирии. Вопрос к Россиянам: а вы не чувствуете, как воняет? Пора бы закопать.

Джерело: блог Сергія Талка

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