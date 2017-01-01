Початок кінця. Путіну більше нічого сказати народу

Квітень на носі, але Кремль заявив, що, пряма лінія з Путіним переноситься на... невизначений час

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Что в стране творится! Есть такая «Прямая линия с Президентом Путиным», на которой он профессионально развешивает населению лапшу, вермишель и другие макаронные изделия. Это мероприятие проходит с 2001 года, и каждый раз Путин чинит крантики, поправляет заборы, асфальтирует улицы, дарит девочкам платьица, поднимает неходячих и оплодотворяет неоплодотворённых (виртуально). Эта акция всегда проходила в декабре. В позапрошлом году вдруг выяснилось, что народ какой-то мрачный, обещаниям президента не верит и задаёт коварные вопросы. Например, хабаровчанин поинтересовался, почему он платит транспортный налог, а дорог нет. Признаться, Путину тогда с трудом удалось вывернуться. Поэтому прямую линию перенесли на апрель. Вроде и погода тёплая, и настроение миролюбивое и народ должен быть не такой унылый.

И что вы думаете! Апрель на носу, но Кремль заявил, что, прямая линия переносится на... неопределённое время. Совершенно очевидно, что Путин боится. Что очередной хабаровчанин встанет и спросит: Вова, хул*е воровать так беспардонно! Что дальнобойщик спросит, почему его налоги идут в карман Ротенбергу, что за ху*ня творится, Володя? Что какая-нибудь пенсионерка занудным голосом спросит, почему пенсия повышается на 58 рублей (1 доллар)? Ну, и так далее. А ответить-то нечего.

Алексей Навальный оказался тем человеком, который уколол иглой в яйцо кощея бессмертного. И всё, за**ал Кощей Владимирович. Ему больше нечего сказать народу. Вот это и есть начало конца.

В общем, потух наш окурок.