  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Талк
    Думки вголос

    Простий спосіб паралізувати Росію. І Китай у цьому допоможе

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка

    Китай першим готовий придушити північного сусіда

    Мовою оригіналу

    Если мировое сообщество действительно захочет ввести санкции, то надо запретить всем цивилизованным странам поставлять в Россию... батарейки. Любые.

    И тогда у них встанет всё: наручные часы, планшетные компьютеры, рации ОМОНа, космические аппараты, мобильные телефоны, системы наводки, телевизионные камеры и даже, извините, вибраторы.

    Читайте також

    Дело в том, что в отличие от СССР, который худо-бедно обладал химической промышленностью, Россия совершенно утеряла технологии производства батарей питания и превратилась тем самым в страну третьего мира. И если в один прекрасный день все государства перестанут поставлять в РФ батареи и сырьё для них, произойдёт технологический срыв.

    И только не надо говорить «а мы купим батарейки в Китае» - Китай первый готов придушить северного соседа. И тогда у обезумевшей бензоколонки шансов не будет никаких.

    Джерело: блог Сергія Талка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія санкції технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ