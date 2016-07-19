Простий спосіб паралізувати Росію. І Китай у цьому допоможе

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китай першим готовий придушити північного сусіда

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Если мировое сообщество действительно захочет ввести санкции, то надо запретить всем цивилизованным странам поставлять в Россию... батарейки. Любые.

И тогда у них встанет всё: наручные часы, планшетные компьютеры, рации ОМОНа, космические аппараты, мобильные телефоны, системы наводки, телевизионные камеры и даже, извините, вибраторы.

Дело в том, что в отличие от СССР, который худо-бедно обладал химической промышленностью, Россия совершенно утеряла технологии производства батарей питания и превратилась тем самым в страну третьего мира. И если в один прекрасный день все государства перестанут поставлять в РФ батареи и сырьё для них, произойдёт технологический срыв.

И только не надо говорить «а мы купим батарейки в Китае» - Китай первый готов придушить северного соседа. И тогда у обезумевшей бензоколонки шансов не будет никаких.

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