  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Талк
    Думки вголос

    Рівно місяць до Дня перемоги, а у Росії ніякого побєдобєсія

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Вчора, 22:29
    • Розсилка

    Ще й хохли добили зі своїм бевізом...

    Мовою оригіналу

    Между прочим, сегодня 9-е число: ровно месяц до Дня победы. Но ни георгиевских ленточек, ни признаков праздничного настроения на улицах Москвы нет. Зато есть бастующие дальнобойщики Дагестана, теракт в Петербурге, сидящие под арестом оппозиционеры и эта паскудная жёлтая уточка. Не до победобесия, знаете ли. Но добили хохлы: взяли и получили без виз. Это вообще нож в... ну, вы поняли куда. Потому что именно для них теперь Берлин открыт, а горе-победителей заставляют отпечатки пальцев сдавать как последних уголовников. Как это всё понять, кто после этого победитель?

    Я думаю, на эти майские россияне будут тихо выпивать по своим углам, осознавая новую реальность.

    Джерело: блог Сергія Талка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    день перемоги Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ