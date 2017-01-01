Рівно місяць до Дня перемоги, а у Росії ніякого побєдобєсія

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще й хохли добили зі своїм бевізом...

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Между прочим, сегодня 9-е число: ровно месяц до Дня победы. Но ни георгиевских ленточек, ни признаков праздничного настроения на улицах Москвы нет. Зато есть бастующие дальнобойщики Дагестана, теракт в Петербурге, сидящие под арестом оппозиционеры и эта паскудная жёлтая уточка. Не до победобесия, знаете ли. Но добили хохлы: взяли и получили без виз. Это вообще нож в... ну, вы поняли куда. Потому что именно для них теперь Берлин открыт, а горе-победителей заставляют отпечатки пальцев сдавать как последних уголовников. Как это всё понять, кто после этого победитель?

Я думаю, на эти майские россияне будут тихо выпивать по своим углам, осознавая новую реальность.

Джерело: блог Сергія Талка

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