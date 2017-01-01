Трамп, як і Обама, розчарує Росію
- Сьогодні, 10:32
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Розсилка
Розчарування Трампом настане ще швидше, ніж Обамою – просто тому, що він більш імпульсивний
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Хочется напомнить, что когда на пост заступал Обама, у Кремля тоже радостные надежды были: и перезагрузку начинали, и кнопку нажимали. Но потом кнопка превратилась в попку, а попка – в жопку.
Готов поспорить, что разочарование Трампом наступит ещё быстрее, просто потому что он импульсивнее. И станет Трамп очередным Чмо.
Но согласно законам математики, если левая часть уравнения меняется, а результат остаётся неизменным, следует обратить внимание на правый член уравнения. Может быть, дело в этом самом члене, восемнадцать лет остающимся неизменным?
Джерело: блог Сергія Талка