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    Думки вголос

    Трамп, як і Обама, розчарує Росію

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    Дональд Трамп та Барак Обама
    Дональд Трамп та Барак Обама

    Розчарування Трампом настане ще швидше, ніж Обамою – просто тому, що він більш імпульсивний

    Мовою оригіналу

    Хочется напомнить, что когда на пост заступал Обама, у Кремля тоже радостные надежды были: и перезагрузку начинали, и кнопку нажимали. Но потом кнопка превратилась в попку, а попка – в жопку.

    Готов поспорить, что разочарование Трампом наступит ещё быстрее, просто потому что он импульсивнее. И станет Трамп очередным Чмо.

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    Но согласно законам математики, если левая часть уравнения меняется, а результат остаётся неизменным, следует обратить внимание на правый член уравнения. Может быть, дело в этом самом члене, восемнадцать лет остающимся неизменным?

    Джерело: блог Сергія Талка

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