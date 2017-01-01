Влада в Росії століттями змінюється без виборів

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Ленін

Товариш Ленін виборів взагалі не визнавав - тільки пролетарська революція

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Россияне в следующем году будут выбирать президента Путина. А вот вы можете припомнить, когда в России власть сменилась в результате выборов?

Путина назначил Ельцин в качестве наследника («берегите Россию»). Сам Ельцин был членом ЦК и Председателем Верховного совета. Власть к нему пришла в результате провала путча 1991 года. До него был Горбачёв, назначенный Политбюро. До него - Черненко, Андропов, Брежнев. Всё из той же серии. Товарищ Ленин выборов вообще не признавал - только пролетарская революция. А до него, ясное дело, был царизм - какие уж там выборы.

И вот эти вот слова «парламент», «конституция», «электорат» - они же нерусские! Их не сегодня-завтра вообще импортозаместить могут. Например, на ГУЛАГ, автозак, спецприёмник, шизо - вот это уже наше, родное, на другие языки не переводимое. Вот и получается, что за последние 200 лет власть в России ни разу не перешла в другие руки в результате выборов. Вот такой тяжёлый груз истории...

Джерело: блог Сергія Талка

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