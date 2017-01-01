Як виглядає вбивця російської економіки

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В найближчі 15 років Російську Федерацію чекають величезні потрясіння, якщо не розпад

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Мне тут довелось увидеть убийцу российской экономики. Электромобиль «Тесла» называется.

Раньше видел на картинках, а теперь на улице. И это скверный знак. Дело в том, что у машины нет дырочки, куда заливать бензин. То есть ей не нужны ни бензин, ни нефть, из которой этот бензин вырабатывается.

Как вы понимаете, для России это конец всего. И если сейчас наш директор бензоколонки ещё может выёживаться, то теперь машины будут проезжать мимо него. Российский бюджет потеряет основной источник дохода.

Есть ещё газ, но после проблем с транзитом РФ уже потеряла в Европе лидирующие позиции и занимает всего 20% рынка. В общем, в ближайшие 15 лет Российскую Федерацию ждут громадные потрясения, если не распад.

Извиняюсь, парад 9 мая не на что будет провести...

Джерело: блог Сергія Талка

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