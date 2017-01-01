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    Думки вголос

    Як виглядає вбивця російської економіки

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 22:06
    • Розсилка

    В найближчі 15 років Російську Федерацію чекають величезні потрясіння, якщо не розпад

    Мовою оригіналу

    Мне тут довелось увидеть убийцу российской экономики. Электромобиль «Тесла» называется.

    Раньше видел на картинках, а теперь на улице. И это скверный знак. Дело в том, что у машины нет дырочки, куда заливать бензин. То есть ей не нужны ни бензин, ни нефть, из которой этот бензин вырабатывается.

    Как вы понимаете, для России это конец всего. И если сейчас наш директор бензоколонки ещё может выёживаться, то теперь машины будут проезжать мимо него. Российский бюджет потеряет основной источник дохода.

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    Есть ещё газ, но после проблем с транзитом РФ уже потеряла в Европе лидирующие позиции и занимает всего 20% рынка. В общем, в ближайшие 15 лет Российскую Федерацию ждут громадные потрясения, если не распад.

    Извиняюсь, парад 9 мая не на что будет провести...

    Джерело: блог Сергія Талка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія газ бензин автомобіль
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