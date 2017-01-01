Український флот: третя спроба

Сергій Грабовський Політичний аналітик

Сергій Грабовський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Випробування нових катерів ВМС України, червень 2016 року

Третя спроба створення дієздатних ВМСУ є вирішальною, і від успіхів на цьому полі залежить доля України як чорноморської держави

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К 2020 году Украина собирается удвоить Военно-морские силы (ВМСУ). Такие заявления в прошлом году можно было услышать и от правительства, и от высокопоставленных военных. Три четверти флота государство потеряло в 2014 году в результате захвата Россией Крымского полуострова ‒ вместе с главными базами ВМСУ и кораблями, катерами и вспомогательными судами. То есть удвоение нынешнего состава флота (а в нем сейчас насчитывается около 40 боевых и вспомогательных единиц) будет означать выход только на половинный численный состав ВМСУ накануне российской агрессии.

Конечно, корабли, катера и суда, которые войдут в состав украинского флота, будут новыми, современными, боеспособными, тогда как половина имеющихся единиц требует ремонта. Но все равно и в 2020 году ВМСУ останутся одними из самых слабых на Черном море, которое при определенных обстоятельствах вполне может превратиться в театр военных действий. Ведь почти все пополнение будет представлять собой боевые катера. В частности, по словам командующего ВМСУ вице-адмирала Игоря Воронченко, в этом году в состав флота должны стать четыре бронекатера типа «Гюрза-М», два десантно-штурмовых катера типа «Кентавр» и одно судно спецназначения.

Кроме катеров, в состав ВМСУ планировали ввести многоцелевой корвет нового типа «Владимир Великий», который строится в Николаеве. Но, по словам начальника Генерального штаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко, Украина пока не производит системы оружия для кораблей такого класса. Новый корвет для ВМСУ можно достроить за 3-4 года, отмечает Муженко, однако для этого надо либо форсированными темпами разработать и начать выпуск нужного вооружения, либо где-то его закупить. Пока же выпускают только боевые модули для катеров, способные обеспечить артиллерийский огонь, стрельбу реактивными снарядами и защиту от воздушных атак.

Хотя странно: по информации, которую в начале 2000-х я получил от компетентных лиц, уже тогда были разработаны уникальные ракетные системы как наземного, так и корабельного базирования, от которых на Черном море практически не было защиты и которыми можно было с одного залпа уничтожить либо вывести из строя даже ракетный крейсер или легкий авианосец. Но тогда эта разработка, как и другие, не требовалась режиму Кучмы, а сейчас, видимо, конструкторы этого проекта уже давно на пенсии...

Итак, имеем третью за последние сто лет попытку Украинского государства построить флот (предыдущим сюжетам посвящены статьи «Флот Украинского моря: первая попытка» и «Флот Украинского моря: вторая попытка»).

Сегодня в состав ВМСУ входят фрегат «Гетман Сагайдачный» (флагман), корвет «Винница», ракетный катер «Прилуки», шесть артиллерийских катеров, корабль управления «Донбасс», малый разведывательный корабль «Переяслав», средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и около 30 судов и катеров обеспечения. Также ВМСУ включают бригаду и несколько отдельных батальонов морской пехоты и другие наземные части.

Стоит сравнить состав ВМСУ с флотами других черноморских государств. Многочисленные цифры, характеризующие состав тех или иных флотов, могут показаться тяжеловатыми для восприятия, однако это тот случай, когда без цифр невозможно ‒ они нередко говорят сами за себя.

Итак: соседняя Румыния имела 4 фрегата (в том числе 2 – британской постройки), 4 корвета, 6 ракетных катеров, 5 минных кораблей, 1 законсервированную подводную лодку, вертолетную группу (в том числе 3 палубных вертолета IAR-330 «Пума»), батальон морской пехоты, группу подводных диверсантов, 2 дивизиона речных кораблей на Дунае (в том числе дивизион артиллерийских кораблей-мониторов). В целом действующий румынский флот насчитывал 16 боевых кораблей, 20 боевых катеров, 16 вспомогательных судов. В резерве находилось 60 кораблей и катеров. В планах Румынии ‒ приобрести для ВМС 4 многоцелевые ракетные корвета, 4 минных тральщика и корабль обеспечения.

У Болгарии было 4 фрегата, 2 корвета, 3 ракетных катера, около 20 кораблей боевой поддержки (тральщики, десантные корабли, минные заградители, торпедные и артиллерийские катера). Также ВМС Болгарии имеют эскадрилью противолодочных вертолетов Ми-14.

Несравненно более мощным является флот Турции. Сейчас в его боевом составе находятся 13 подводных лодок, 18 фрегатов, 8 корветов, 15 самолетов и 33 вертолета. Общее количество боевых кораблей, судов вспомогательного флота и катеров составляет около 300 единиц. При этом власти Турции взяли курс на удвоение ВМС в ближайшие 10-15 лет и на качественное их переоснащение. При этом 100% новых кораблей будут строиться на турецких морских заводах, частично по немецким, частично по собственным проектам.

Уже построены и введены в состав флота 2 новейших корвета типа «Ада», 2 строятся на Стамбульской военно-морской верфи, еще 4 заказаны частным компаниям, срок завершения серии – 2024 год.

В позапрошлом году заложена ‒ по немецкому проекту ‒ первая подводная лодка серии из 6 однотипных лодок. Эта лодка, названная «Пириреис», должна войти в состав флота в 2020 году.

Запланировано строительство от 4 до 8 фрегатов с мощным вооружением типа TF-2000 и 4 несколько меньших фрегатов типа TF-100.

В Стамбуле быстрыми темпами достраивают 2 новых больших танкодесантных корабля типа «Байрактар», которые должны войти в состав флота в течение 2017 года.

В прошлом году президент Турции Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства в Тузле под Стамбулом УДК (универсального десантного корабля) «Анадолу». Проект разработан турецкими специалистами вместе с испанской компанией «Навантия» на базе УДК «Хуан Карлос I». Этот корабль будет нести на себе авиагруппу из 6 палубных истребителей-бомбардировщиков F-35B, 6 ударных и 8 транспортных вертолетов, а вместе с тем от 4 до 6 десантных катеров, несколько катеров управления и до 20 десантных бронетранспортеров. Кроме того, Эрдоган заявил о намерении Турции построить еще и авианосец, который будет базироваться в Средиземном море.

Эксперты отмечают, что в случае выполнения программы строительства флота примерно в 2025 году Турция войдет в топ-десятку государств с самыми сильными флотами, а дальше, если хватит ресурсов на построение второго УДК типа «Анадолу», выйдет на 8 место в мире.

А теперь ‒ Черноморский флот России. Поскольку все российское, по словам поэта, «аршином общим не измерить» (хотя «аршин» ‒ это именно российская мера длины), то корабли ЧФ сохранили советскую классификацию. Однако мы переведем ее в общемировую. Итак: в составе флота ракетный крейсер «Москва» (флагман), 6 фрегатов (еще один завершает государственные испытания), 12 корветов (плюс 1 спущен на воду), 7 подводных лодок, 5 ракетных катеров, 7 больших десантных кораблей, 5 десантных катеров, 4 средних разведывательных корабля, 5 противодиверсионных катеров, 7 тральщиков и несколько десятков кораблей, судов и катеров обеспечения. А в придачу ‒ мощные силы морской пехоты и несколько бригад и полков береговой обороны, штурмовой и разведывательно-противолодочный авиаполки. Стоит обратить внимание на большие десантные возможности Черноморского . К 2020 году планируется включение в состав ЧФ еще около 20 боевых единиц и судов обеспечения. Кроме того, Россия удерживает захваченные в Крыму украинские корабли: 5 корветов, 2 тральщика, подводную лодку, корабль управления, большой десантный корабль и 2 недостроенных корвета высокой степени готовности в Феодосии.

Ко всему этому добавим квазигосударство Абхазию (реально ‒ российский протекторат), у которой есть, по данным СМИ, несколько боевых катеров, в том числе и ракетных, и сторожевик. И при этом она не несет никакой юридической ответственности за действия своего флота (на котором служат, кстати, почти исключительно лица с российскими паспортами ‒ ведь большинство жителей этой территории имеют российское гражданство). Резать на металлолом свои боевые единицы Абхазия не собирается.

Что же касается Грузии, то после войны 2008 года она вынуждена была расформировать свои не слишком мощные ВМС, потеряв большую часть их состава – осталось 5 боевых катеров и 2 малых десантных корабля, подаренные Болгарией и переданные пограничной службе.

И если со стороны флотов стран НАТО агрессивных действий ожидать не приходится, то со стороны России такие действия были еще до оккупации Крыма. Вспомним захват морской пехотой Черноморского флота маяков не только на территории Крыма, но и в Геническе, и выход в 2008 году из Северной бухты Севастополя российской эскадры для нападения на грузинское побережье, несмотря на запрет со стороны украинской власти. Да и после оккупации Крыма ЧФ активно действует против Украины, в частности прикрывая незаконную разведку российскими компаниями нефтегазовых месторождений на украинской части черноморского шельфа (скажем, не так давно российские снайперы обстреляли водолазное судно ВМСУ «Почаев»). Поэтому даже удвоенный по сравнению с нынешним флот вряд ли сможет защитить украинское побережье от серьезной атаки ‒ максимум от высадки разведывательно-диверсионных групп под прикрытием нескольких катеров, если на Черном море снова начнется «гибридная» война. Поэтому нужно как можно быстрее разворачивать ударные авиационные группы и береговые ракетные комплексы, чтобы оградиться от вполне возможного нападения основных сил Черноморского флота России.

В целом же должно быть ясно: третья попытка создания дееспособных ВМСУ является решающей, и от успехов на этом поле зависит судьба Украины как черноморской державы. Разумеется, оптимальным для обеспечения национальной безопасности для Украины стало бы вступление в НАТО. Собственно, если бы Грузия и Украина были членами Альянса, то агрессия со стороны России, даже «гибридная», стала бы маловероятной. Но исходить следует из существующих геополитических реалий, в силу необходимости мобилизуя украинскую экономику на обеспечение потребностей обороны.

Джерело: Крим.Реалії

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