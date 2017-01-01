Чи переживе людство щеплення у вигляді Дональда Трампа?

Віктор Шендерович Російський письменник-сатирик

Віктор Шендерович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Ми його недооцінили. Він не просто популіст - він «справжній буйний»

Мовою оригіналу

Европа. В телевизоре на всех каналах — Трамп. И оторопь оттого, что этот сон не проходит.

Мы его недооценили, кажется. Он не просто популист — он «настоящий буйный», по Высоцкому. Ему в дикий кайф все ломать и слышать хруст. И слушать проклятия по своему адресу — тоже в кайф. Он человек толпы и арены, и если вдруг отвернуть от него все телекамеры и оставить наедине с собой, он просто умрет.



Когда такой человек становится президентом такой страны, — это нечто. Ну и вообще — внезапная плотность отвязавшихся альфа-самцов не сулит нам скуки…

Если больное человечество переживет такую дозу прививки, оно выйдет из передряги поздоровеевшим, — но это надо еще выжить!

А еще — человечеству стоило бы, наконец, найти адекватный промежуток между правым скотством и левым идиотизмом. А то — либо депортация всех сирийцев, включая профессоров, либо поддержка ХАМАСа. Небогатое меню, а куда выйти из-за стола?

Нет ли у вас другого глобуса, как было сказано в том еврейском анекдоте.

Джерело: Эхо Москвы

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