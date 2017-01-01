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    Думки вголос

    Чи переживе людство щеплення у вигляді Дональда Трампа?

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Сьогодні, 22:09
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Ми його недооцінили. Він не просто популіст - він «справжній буйний»

    Мовою оригіналу

    Европа. В телевизоре на всех каналах — Трамп. И оторопь оттого, что этот сон не проходит.

    Мы его недооценили, кажется. Он не просто популист — он «настоящий буйный», по Высоцкому. Ему в дикий кайф все ломать и слышать хруст. И слушать проклятия по своему адресу — тоже в кайф. Он человек толпы и арены, и если вдруг отвернуть от него все телекамеры и оставить наедине с собой, он просто умрет. 

    Когда такой человек становится президентом такой страны, — это нечто. Ну и вообще — внезапная плотность отвязавшихся альфа-самцов не сулит нам скуки…

    Если больное человечество переживет такую дозу прививки, оно выйдет из передряги поздоровеевшим, — но это надо еще выжить!

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    А еще — человечеству стоило бы, наконец, найти адекватный промежуток между правым скотством и левым идиотизмом. А то — либо депортация всех сирийцев, включая профессоров, либо поддержка ХАМАСа. Небогатое меню, а куда выйти из-за стола?

    Нет ли у вас другого глобуса, как было сказано в том еврейском анекдоте.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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