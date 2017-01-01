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    Думки вголос

    Російське телебачення збирає нових бажаючих їхати вбивати на Донбас

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Сьогодні, 17:57
    • Розсилка
    <span>Захар Прилєпін</span>
    Захар Прилєпін

    Сьогодні Останкіно знову збирає по Росії батальйони добровольців. Їхня кров та кров вбитих ними українців буде на руках Захара Прилєпіна

    Мовою ориігналу

    Захар Прилепин — это который сочинял романы, писал уклончивые мерзости про либеральное семя, звездил в телевизоре и концертировал помаленьку.

    А в наемники по тяжелой статье УК РФ — я хочу помочь следственным органам — пошел некто Евгений Лавлинский, 1975 г.р. У наемников нет псевдонимов, у них кликухи и позывные, в лучшем случае. Моторола, Гиви, Политрук…

    Важная разница между Политруком и Варварой Карауловой, сидящей в настоящее время в тюрьме, заключается в том, что Караулова — честная романтическая девушка, а в случае с Политруком мы имеем дело с расчетливым, хотя и обоюдоострым пиаром.

    Абсолютно рыночная и очень успешная история, уверяю вас. Что не отменяет ее тяжелых реальных последствий.

    Тут я хочу напомнить один старый сюжет.

    Помните «распятого мальчика»? Его-то не было, а вот восемнадцатилетний Евгений Пушкарев из Кронштадта — был. Он насмотрелся останкинского вранья и отправился воевать с «укрофашистами» — и погиб на самом деле. И я очень надеюсь, кстати, что он является иногда Константину Львовичу Эрнсту, чтобы освежить его высокоинтеллектуальные сны.

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    Сегодня Останкино, обрадованное новой фенечкой отвязавшегося Политрука, снова собирает по стране батальоны добровольцев. Батальоны не батальоны, но кто-то, впечатленный новой волной военно-патриотического угара, непременно рванет на Донбасс…

    Его кровь, как и кровь украинцев, которых он убьет, будет на руках этого уцененного байрона, вне зависимости от того, до какой степени он сам отдает себе отчет в собственной пошлости, а до какой сошел с ума на самом деле.

    Джерело: Эхо Москвы
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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