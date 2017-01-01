Своєчасний для Путіна теракт у Санкт-Петербурзі

Віктор Шендерович Російський письменник-сатирик

Віктор Шендерович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теракт у метро Санкт-Петербурга

На Росію чекає нова хвиля боротьби з тероризмом

Мовою оригіналу

Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.

Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере – неизвестно, но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло как минимум очень вовремя для него, не правда ли?

Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.

Ну и - больше трех не собираться, разумеется.

Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи - и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.

Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»