Своєчасний для Путіна теракт у Санкт-Петербурзі
- Сьогодні, 10:15
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Розсилка
На Росію чекає нова хвиля боротьби з тероризмом
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Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.
Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере – неизвестно, но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло как минимум очень вовремя для него, не правда ли?
Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.
Ну и - больше трех не собираться, разумеется.
Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи - и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.
Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву.
Джерело: Эхо Москвы