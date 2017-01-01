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    Думки вголос

    Своєчасний для Путіна теракт у Санкт-Петербурзі

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка
    Теракт у метро Санкт-Петербурга
    Теракт у метро Санкт-Петербурга

    На Росію чекає нова хвиля боротьби з тероризмом

    Мовою оригіналу

    Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.

    Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере – неизвестно, но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло как минимум очень вовремя для него, не правда ли?

    Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.

    Ну и - больше трех не собираться, разумеется.

    Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи - и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.

    Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія теракт Путін путінський режим
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