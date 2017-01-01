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    Думки вголос

    Чи означає відставка Флінна поворот в політиці Трампа

    • Лілія Шевцова

      Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

    • Сьогодні, 08:07
    • Розсилка
    <span>Майкл Флінн</span>
    Фото: EPA/UPG
    Майкл Флінн

    За крок до звинувачення в зраді

    Не будем спешить. Президент Трамп только осваивает азы внешней политики. Курс обучения проходит в ускоренном темпе и Трамп учится, набивая себе шишки. Отставка руководителя американского Совбеза, одной из ключевых фигур в окружении Трампа, который должен формулировать чутье президента по вопросам национальной безопасности, пока не означает пересмотр Трампом своей линии. Поскольку она еще не определена и существует в виде неясных предпочтений и эмоций.

    Кстати, эта отставка, первая в ряду других неизбежных уходов, означает, что Флинн стал для Трампа «фактором ущерба». Он начал приносить репутационный ущерб. Если бы Флинн остался, он, скорее всего, стал бы объектом открытого расследования в Конгрессе и потенциальным обвиненным в деятельности, противоречащим интересам США. Более того, в измене!

    Дело не только в том, что Флинн вел переговоры с российским послом о санкциях в отношении России до официального вступления Трампа в должность, тем самым подрывая политику президента Обамы. Еще важнее то, что он врал по этому поводу, дезинформировав вице-президента Пенса и самого Трампа. Это в американской политике уже не прощается.

    В свое время президент Клинтон едва не попал под импичмент не потому, что он спал с Моникой Левински, а потому, что он врал под присягой о своей интрижке.

    Означает ли отставка Флинна поворот в политике Трампа в отношении России и санкций против России? Оснований для категорического и уверенного ответа на этот вопрос — нет. Прежде всего потому, что определенной политики в отношении России пока нет и непонятно какой курс будет разрабатывать его команда во главе с Тиллерсоном. Кстати, примечательно, что назначенцы Трампа порой высказывают отличные от президента мысли.

    Но главное — пока, видимо, Трамп продолжает верить в возможность глобальной борьбы с международным терроризмом, отождествляя последний с исламом, и видя Россию в качестве потенциального союзника в этой борьбе. А также в сдерживании Китая и Ирана. Но в ситуации усиления антикремлевского лобби в Вашингтоне Трамп будет вынужден действовать более осторожно, пытаясь не делегитимировать себя слишком тёплыми чувствами в отношении Кремля — это очевидно. Одним из знаков, который будет говорить о том, как он будет расставлять акценты по вопросу санкций, станет его выбор нового советника по национальной безопасности.

    Пока среди кандидатур генерал Дэвид Петреус, известный своим критическим отношением к Москве. Но формирование позиции Трампа по России не завершено.

    В любом случае, можно ожидать, что его позиция по любому вопросу будет подвержена эмоциональному обрамлению и может быть хаотической и непоследовательной.

    В будущем его отношения с Кремлем могут войти в очередную полосу похолодания: слишком несовместимы не только повестки дня Кремля и Белого дома, но и стиль лидерства Путина и Трампа.

    Джерело: Апостроф
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    США Путін Дональд Трамп
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