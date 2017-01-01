  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Лілія Шевцова
    Думки вголос

    Одержимість, або Як Росія на Америку підсіла

    • Лілія Шевцова

      Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

    • Сьогодні, 21:16
    • Розсилка

    Є щось принизливе і одночасно комічне в тому, як ми в Росії зробили Америку предметом наших думок, надій і цілого віяла емоцій.

    Мовою оригіналу

    Был бы жив швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг, он бы назвал российское отношение к Америке одержимостью – «коллективным комплексом», который развивается, когда народ теряет собственную идентификацию, оказывается дезориентированным и пытается жить чужой жизнью, чтобы компенсировать отсутствие привлекательности собственного бытия либо потерю вектора. Мы в России стали жить американской жизнью - и уже давно. «Если мы одержимы, значит, есть кто-то сильнее нас; тот, кто владеет нами»,- говорил Юнг.

    Следовательно, Америка нами «владеет», даже если того и не желает и если мы этого не можем признать. 

    Причем, речь идет не только о сфере сознания. Соотнесение с Америкой, взгляд на мир через призму отношений с Америкой и ее лидером стали подтверждением великодержавного статуса - станового хребта российского самодержавия. Короче: Америка превратилась в системный фактор существования нынешней России, что делает российский суверенитет…хм.. совсем не безусловным. 

    Кремль не может легитимировать державность через демонстрацию своего мачизма Китаю - это было бы самоубийственно. А делать это лишь через устрашение соседей - унизительно. Для убедительности нашей державности – и веры в себя - нам нужно соотнесение с могущественной глобальной силой, но такой, которая бы держала себя в рамках ответственного поведения, т.е. игнорировала бы наши шалости. 

    Идеальной для Кремля была обамовская Америка, которую можно было дёргать за усы и за хвост. И она терпела, пытаясь не давать повод для нашего раздражения. Вот были времена! Но пришёл Трамп и создал новую ситуацию. Давайте посмотрим, что могут означать для России принципы, которые выдвигает нынешний хозяин Белого Дома.

    Читайте також

    - Америка будет опираться на национальные интересы. Какую эйфорию вызвало у нас это обещание Трампа. А на деле Россия должна бы обеспокоиться. Ведь Трамп понимает «национальные интересы» как отказ не только от продвижения демократии, но и от готовности к компромиссам, которая прежде была свойственна американскому гегемонизму. Отныне Вашингтон будет опираться на военную силу и ее наращивать, что означает новую гонку вооружений. Каковы шансы России в этой гонке с государством, оборонный бюджет которого составляет 583 миллиарда долларов?

    - «Америка прежде всего»! Это вовсе не изоляционизм и не надейтесь! Речь идет о воинственном национализме с чувством расового превосходства. И как в эту схему укладываются надежды Кремля на «равноправие» с Америкой? Причем, американский этно-национализм неизбежно усилит волну всех прочих национализмов. А это делает раздел мира на сферы влияния сомнительным. Какие основания ожидать, что в эпоху взрыва национализма украинцы, белорусы либо грузины вдруг откажутся от национального самосознания?

    - Опора международных отношений на транзакционизм», т.е. на сделки. История Трампа говорит, что он понимает сделку как аксиому: «Победитель получает все».

    - Иран и Китай представляют угрозу для Америки. Но с какой стати России быть трамповским спецназом в его столкновении с этими странами – зачем создавать себе проблемы?

    - Америка готова сотрудничать с Россией в борьбе с международным терроризмом. Заметьте: Трамп рассматривает в качестве угрозы весь ислам. Значит, нас приглашают к борьбе с исламской цивилизацией. И как мы с ней будем бороться внутри России? Это ли не лучший ход взорвать Россию изнутри!

    И, наконец, основной принцип трамповской политики - непредсказуемость, якобинская готовность разрушить существующие нормы и договоренности. Видимо, в России Трамп усматривает союзника в своем бунте против нынешнего миропорядка. Но непредсказуемость Америки станет ударом по России, ибо Кремль может позволить себе делать неожиданные кульбиты, только будучи уверенным в западной реакции. А если Трамп может отмочить все, что угодно? Это же конец российской игры! Если речь идет о дарвиновском мире, куда нас приглашает Трамп и где все будут бороться за выживание любыми средствами, то там Россию, привыкшую иметь дело с изнеженным и пугливым западным сообществом, ожидает ледяной душ и неприятное отрезвление. 

    Дело осложняется еще и другим. Попытка Трампа увидеть в России союзника в своем проекте «Терминатор» создает ситуацию, когда мир, озлобившись на Трампа, начнет видеть в России своего противника. А как Россия будет реагировать на неизбежное - русофобство поднимающейся американской оппозиции Трампу, подозрительность Китая, враждебность Ирана и мстительность исламского мира? За одержимость Трампом придется платить - и цена может оказаться немалой.

    Джерело: блог Лілії Шевцовой
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ