Референдум про НАТО: Київ дратує Москву, але відповідь Вашингтона важливіша

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Берлін, Лондон і Париж не можуть дозволити собі відмовитися від підтримки України

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Мир вступил в совершенно новую стадию распада прежних договоренностей и правил игры. Эта стадия распада вызвана как объективными и давно назревшими тенденциями, так и приходом в Белый дом президента Трампа, который действует, как «терминатор». Возникшая ситуация крайне неблагоприятна для Европы, которая лишается американского «зонтика» безопасности. Но еще более эта ситуация неблагоприятна для таких стран, как Украина, которые решили избрать европейский путь. Без реальной поддержки США, в том числе и в сфере безопасности, этот путь для Украины будет более сложным.

Я думаю, что идея президента Порошенко о референдуме по вопросу о вступлении Украины в НАТО вызвана обеспокоенностью Киева относительно степени западной и прежде всего американской поддержки. Порошенко как бы говорит Вашингтону: вот готовность украинского народа присоединиться к Альянсу и взять на себя и обязательства, с которыми связано это вступление. Полагаю, что такими действиями Киев хочет вернуть украинский вопрос в западную повестку дня. Конечно, сама эта идея станет новым раздражителем для Москвы. Но в данный момент реакция Америки, полагаю, более важна для Киева.

Не думаю, что уже достигнута сделка между Трампом и Путиным. Процесс обозначения позиций между ними и возможного компромисса по сотрудничеству только начинается. Чем он завершится - пока неясно. И самые различные факторы, как внутренний баланс сил в Вашингтоне, позиция Берлина и других союзников США, состояние конфликта между Россией и Украиной и что конкретно Трамп может получить от Москвы - все это будет определять параметры отношений между Вашингтоном и Москвой.

Ситуативные компромиссы между ними возможны, в частности по Сирии. Отсутствие интереса Трампа к поддержке Украины – очевидно. Но есть и другое: смотря на паралич Европы основные столицы - Берлин, Лондон и Париж (равно, как и американский Конгресс) не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины. Хотя у них нет и готовности ее активизировать.

Что же касается отношений между Трампом и Москвой, я с пессимизмом оцениваю будущее этих отношений: существует немало факторов, которые в конечном итоге приведут к их новой заморозке.

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