Російський фактор у США та його ціна

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія та США

Росія не просто хвилює західну спільноту. Росія стала чинником внутрішньої політики США

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Свершилось! То, о чем наши державники вряд ли имели смелость мечтать, произошло. Россия не просто вызывает нервный тик у западного сообщества. Россия стала фактором внутренней политики лидера западного мира. Америка так долго игнорировала Россию, доказывая, что мы перестали быть их приоритетом, а Кремль так долго пытался им стать. И вот пришло время возмездия. А ведь как все просто начиналось - с хакерских атак. Правда, и китайцы баловались этим делом в Америке и ничего драматического не произошло. Все дело в том, что на этот раз хакеры нацелились на святое - американский избирательный процесс. И понеслось! Кремль не признает своей ответственности за вмешательство. Но при этом российская элита не может скрыть гордости за то, к чему, как она утверждает, Россия не имеет отношения. Впрочем, доказательства причастности либо непричастности Москвы к попыткам дискредитировать американские выборы и играть в пользу Трампа уже не важны: возникла аксиома, которая будет жить своей жизнью и которая приобретает политический потенциал.

Сегодня «Русский фактор» стал аргументом в политическом противостоянии в Вашингтоне, в частности, вызвав конфронтацию Трампа и американских спецслужб. Это вам не ерунда, когда руководители трех основных спецслужб Америки - ЦРУ, ФБР и Агентства нацбезопасности говорят избранному президенту, глядя ему в глаза: мы практически уверены, что вы избраны при содействии нашего врага!

Прежние американские президенты ( Картер, Клинтон и Буш) также имели проблемы со спецслужбами. Но они никогда не выливались в бунт спецслужб против президента, который может быть использован для его импичмента (как это было в случае с Никсоном). Конечно, Трамп может почистить свои органы; но оставшийся аппарат вряд ли простит ему унижения.

Наконец, самое главное: «Русский фактор» стал миной, которая грозит подорвать легитимность нового американского президента. Сегодня Трамп и его команда пытаются пройти по лезвию бритвы. С одной стороны, они не могут допустить признание правоты спецслужб. С другой, Трамп должен избежать создания впечатления, что он отплатит Путину за свое избрание. Вот Трамп и упражняется в когнитивном диссонансе. Так, он выразил своей уважение к спецслужбам и признал факт хакерских факт со стороны России, Китая и «других» стран. И при этом он вновь заиграл на своей флейте: «Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошая вещь».

А пока мы можем гордиться тем, что «Русский фактор» вывел Америку из состояния самоуспокоения и самоуверенности. Но Москва должна быть готова: американцы начинают искать ответ на новые для них угрозы, к которым они оказались не готовы.

Коль скоро даже на страницах политкорректной Washington Post в адрес Трампа зазвучали обвинения в государственной измене, Трамп и его команда будут избегать давать основания для того, чтобы их внешняя политика воспринималась, как заигрывание с Кремлем. Стоит почитать Observer, издателем которого является Jared Kushner, зять Трампа и его основной политический советник, который публикует статьи с призывами сдержать Путина, чтобы убедиться, что внутри трамповской семейной корпорации нет обожания России. Кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон ходит по Конгрессу и пытается стереть память о своих, якобы, приятельских отношениях с Кремлем. А сами законодатели, причем, от обеих партий, обсуждают меры возмездия в отношении России. Каток американского Конгресса трудно заставить двигаться, но начав движение, ему трудно остановиться.

Попытки «строителей мостов» во главе с Киссинджером предложить новую формулу отношений с Россией, которая бы сняла напряженность через «понимание» требований Кремля, не должны создавать иллюзий. «Мостостроители» будут пытаться использовать кремлевские амбиции для решения собственных задач (например, нейтрализации Китая). Неужели Кремлю понравится роль бойцовского пса на поводке в игре чужих амбиций?

Наконец, стоит учесть профессиональную натуру бизнесмена, который станет хозяином Белого Дома: до сих пор его успех основывался на умении ободрать партнера, как липку, и вышвырнуть его в мусорную корзину. А еще Трамп известен, как продавец воздуха и вдохновенный актер в собственном reality show, в котором нет места для других актеров.

Так, что будем готовы к тому, что России придётся платить за сегодняшние маленькие радости, которые российская элита может ощущать, глядя на американскую сцену, а также за надежды, которые не имеют оснований. И цена может оказаться немалой.

Джерело: блог Лілії Шевцовой

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