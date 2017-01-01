Від цього Трампа можна очікувати навіть наведення ладу на Донбасі!

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Як Трамп загнав у глухий кут Росію

Возможно, неосознанно. Но это не меняет результата. Новый американский президент фактически закладывает тротил под фундамент российской системы - нашу державность. А ведь на него Москва так надеялась; можно себе представить нынешние чувства в кремлевских кругах.

Короче, смотрите сами. Во-первых, Трамп не просто разрушил российскую монополию на непредсказуемость. Он самым наглым способом выбил у Кремля важнейший инструмент внешней политики- Россия могла позволить себе быть непредсказуемой, собирая тактические победы, только тогда, когда была уверена в предсказуемости Америки и Кремль мог просчитать её реакцию. А как же теперь быть, когда все усилия придётся тратить на то, чтобы следить за трамповскими кульбитами.

Во-вторых, начав размахивать Томагавками и сбросив в Афганистане десятитонную Матерь всех бомб, Трамп тем самым заявил о не только о своём праве решать мировые проблемы силовым способом, но и готовности к интервенционизму. Что это может означать? Вчера он решил побомбить в Сирии и Афганистане. Сегодня он грозит нанести удар по Северной Корее, в случае если её лидер решится на новые ядерные испытания. А завтра Трамп надумает навести порядок на Донбассе!! Теперь от него можно ожидать любой пакости!

Многие, особенно в Москве, надеялись, что Трамп утащит Америку на отдых и освободит мировую сцену от надоевшего гегемона. Наконец -то можно будет поплясать! А он что делает? Разрушил российский план по спасению Ассада- и во имя чего были все российские усилия? Решил поддерживать НАТО и затеял дружбу с Пекином, прогнорировав протянутую Кремлем руку дружбы. Конечно, можно в блестящей кампании Ирана и Сирии ( Эрдоган предал - вот перевертыш!) подумать о возмездии. Но вот ведь проблема: с Америкой можно бодаться и дергать Америку за хвост, но решиться на конфронтацию никак нельзя. Кремль это хорошо понимает. Ведь тогда придётся отказаться от испытанного механизма выживания за счет использования ресурсов Запада, ключ к которым в американском кармане. Нет, Кремль не может на это пойти. Прискорбно и то, что уже нельзя себе позволить хотя бы дернуть Америку за усы, как в славные времена Обамы- этот безбашенный Трамп ведь может и ответить!

Ну что же с ним делать!? Ни сочувствия, ни понимания! Ни уважения к традиции... Негодяй! Однозначно негодяй!

Джерело: блог Лілії Шевцовой

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