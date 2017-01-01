Візит Держсекретаря США у Москву. Тіллерсон приїхав просто просканувати простір

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держсекретар США Рекс Тіллерсон привіз до Москви меседж. Щоправда, складно зрозуміти, який саме.

Взагалі цей візит американського держсекретаря в Москву виглядає вельми своєрідно. Йому передувала ціла серія превентивних ударів, які мали продемонструвати жорсткість і Америки, і її союзника Великої Британії щодо Росії.

Дійшла справа до незвичайного кроку: напередодні було опубліковано 4-сторінкову доповідь американських спецслужб, яка робила висновок про те, що Росія свідомо використовує «фальшиві наративи» з тим, аби прикрити злочини Асада. А високопоставлені співробітники адміністрації навіть заявили, що Москва знала про підготовку атаки Асада з використанням нервово-паралітичного газу. Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон навіть відмовився від візиту в Москву і підняв питання на засіданні Сімки про нові і більш жорстких санкції щодо Росії.

Москва дійсно після серії тактичних перемог багато в чому завдяки відсутності у Обами інтересу до геополітики опинилася в ситуації ізоляції. Більше того - в товаристві ізгоїв - Ірану і Хізбалли. Але іронія в тому, що, випустивши на адресу Кремля кілька попереджувальних пострілів, Тіллерсон навряд чи в своєму портфелі привіз до Москви щось істотне, а вже тим більше вимоги, підкріплені механізмом примусу до виконання. Американська сторона поспішила оголосити, що візит є «ознайомчим» - держсекретар хоче з'ясувати позицію Кремля. Щоправда, він заявив, що дні Асада полічені. Але інші представники адміністрації так і не продемонструвала, що у Вашингтоні є єдність щодо того, як можна Асада позбутись.

У такому випадку, що держсекретар вимагатиме від Москви? Мабуть, продемонструвавши жорсткість, Тіллерсон тепер шукатиме точки дотику з Москвою. Вашингтону зовсім не хочеться конфронтації з Путіним. Та й навіщо штовхати його до Ірану або Китаю!? Сам Путін, незважаючи на свою гордовито-агресивну відповідь Вашингтону на звинувачення в пособництві Асаду, також не хоче нової конфронтації з Америкою. Звичайно, Кремль знову сяде на антиамериканізм як засіб мобілізації населення. Адже іншої ідеї легітимації влади напередодні виборів у Кремля немає. Але ось вступати у конфлікт з Америкою бажання відсутнє. І тому що обмежені ресурси, але перш за все тому, що російська система потребує західних ресурсів. А ключ до західних ресурсів - в американський кишені. Ось така ситуація.

Обидві сторони в Москві почали тестувати свої можливості і свої наміри, які поки розпливчасті й у Москви, і у Вашингтона. Зрозуміло, що обидві сторони один одному не довіряють і довіряти не будуть. Зрозуміло, що вони вже почали гру «хто моргає першим». Але чи зможуть вони визначити для себе цей New normal - режим, який би унеможливив вбудовування та загрозу прямого конфлікту, не ясно. Тіллерсон приїхав просто помацати ґрунт...

Джерело: День

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