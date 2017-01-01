Андрій Шкіль Народний депутат України 4-6 скликань

Андрій Шкіль

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Еммануель Макрон

Співвідношення відсотків РФ не тішить: Макрон - 26%, Ле Пен - 26%, Фійон - 19%

Франція-2017

Попри космічно важливу новину про насірівську ковдру у Європі є дещо важливіші новини. Вимальовується грандіозний скандал між Парижем і Москвою. Після заяви Кісільва про керованість владою суду у Франції і про розчищення, особисто Оландом, передвиборчого поля для Макрона.

Але ж суч.укр.міжнар.палітологам на це насіров. Інсмі.ру ще ж не перекрали, то й новини нема. Аналітики ж чекають текст аналітики аби охвормити собї її красіво у бложик.

Але факт є фактом. Кремль істернув на своїх ЗМІ через провал своїх ставлеників на президентських виборах. Співвідношення відсотків РФ не тішить: Макрон - 26%, Ле Пен - 26%, Фійон - 19%.

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