Істерика Кремля: російські ставленики провалюються на виборах у Франції
- Сьогодні, 17:40
-
Розсилка
Співвідношення відсотків РФ не тішить: Макрон - 26%, Ле Пен - 26%, Фійон - 19%
Франція-2017
Попри космічно важливу новину про насірівську ковдру у Європі є дещо важливіші новини. Вимальовується грандіозний скандал між Парижем і Москвою. Після заяви Кісільва про керованість владою суду у Франції і про розчищення, особисто Оландом, передвиборчого поля для Макрона.
Але ж суч.укр.міжнар.палітологам на це насіров. Інсмі.ру ще ж не перекрали, то й новини нема. Аналітики ж чекають текст аналітики аби охвормити собї її красіво у бложик.
Але факт є фактом. Кремль істернув на своїх ЗМІ через провал своїх ставлеників на президентських виборах. Співвідношення відсотків РФ не тішить: Макрон - 26%, Ле Пен - 26%, Фійон - 19%.