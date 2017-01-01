Новий уряд Франції. Ключові фігури

Андрій Шкіль Народний депутат України 4-6 скликань

Андрій Шкіль

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Франції

Соратни Макрона

Жан Ів Ле Дріан - міністр закордонних справ, колишній міністр оборони. Колишній лідер соц.партії. Він послідовно наполягав, коли був міністром оборони, на невіддаванні РФ Містралів.

Сільві Ґуляр - міністр оборони, колишній євродепутат, яка наполегливо підтримувала Україну і не піддавалася тискові групи (ЄНП) до котрої належала. Бо Євро.Нар.Партія у Європарламенті має відому слабкість до Кремля.

Бруно ле Мер - міністр економіки -один із учасників останнього праймеріз правих сил Франції на посаду президента, тоді на них переміг Фійон

Жерар Коломб - міністр внутрішніх справ, мер Ліону і один із найближчих сподвижників Макрона. Тому найближчих на найтяжчий і найвідповідальніший відтинок праці. Відповідальність за боротьбу із тероризмом спочиватиме на його плечах. І саме тому пан Коломб має віддданість помножити на результативність

Франсуа Байру - найдосвідченіший центрист Франції, брав участь у кількох попередніх президетських виборах із незмінно високим результатом - 10-12, а його партія MODEM i зараз представлена у парламенті.

Джерело: блог Андрія Шкіля

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»