  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Лев Шлосберг
    Думки вголос

    Сумна новина для Росії: Трамп виявився президентом США

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

    • Сьогодні, 14:45
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Головним для будь-якого відповідального керівництва держави є інтереси свого народу

    Мовою оригіналу

    Спустя месяц после инаугурации Дональда Трампа российские власти поняли, что он является президентом США, а не помощником президента России

    14 февраля в России закончилась трампомания. Это произошло мгновенно, с рыданиями в подушку, перемежаемыми глухими проклятьями и бранью. Что случилось? Да ничего неожиданного. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер официально заявил, что президент США Дональд Трамп «ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны». До этого момента санкции с России, её компаний и граждан сняты не будут. Вот так три с небольшим недели спустя после инаугурации Трампа российская властная тусовка узнала: государство не принадлежит избранному президенту США, это он принадлежит государству. Очевидное там — невероятное здесь.

    Впервые в истории власти России были так явно, так откровенно включены в избирательную кампанию президента США. Чужие выборы захватили их не в пример своим собственным искренне и азартно. Создавалось полное впечатление, что Дональд Трамп является кандидатом в президенты США не от Республиканской партии, а от партии «Единая Россия».

    Уровень ненависти к Бараку Обаме (цивилизованному и  умеренному демократу, что сейчас постепенно начинает доходить до некоторых голов в московском Кремле, которые были охвачены «головокружением от успехов») был таков, что в существенных деталях американского политического устройства уже никто не хотел разбираться — лишь бы проиграла кандидат от демократов Хилари Клинтон.

    Хилари проиграла. Это важное внутреннее событие для США, отчего такая буйная радость в России? Президента какой страны избрали американцы?

    Масштаб трампомании в России был таков, что лидеры российской пропагандистской индустрии публично соревновались друг с другом в  приступах любви и уважения к «нашему Трампу» и «наконец-то прозревшему» американскому народу.

    9 ноября 2016 года, наутро после объявления результатов американских президентских выборов, Маргарита Симоньян, руководитель флагмана российской пропаганды за рубежом Russia Today, только в 2016 году сожравшего 17 млрд рублей российских налогоплательщиков, написала в своём «Твиттере»: «Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг. Присоединяйтесь. Они сегодня заслужили».

    Депутаты Государственной Думы России на пленарном заседании стоя (!) приветствовали результаты выборов президента США.

    В России появилась огромная «трампопресса»: президента США в январе 2017 года упомянули в более чем 202 тыс. материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, в то время как Владимира Путина — только в 147,7 тыс. материалов. Замкнул тройку лидеров российской (!) прессы ушедший президент США Барак Обама — он стал героем 61 155 тыс. материалов. Для сравнения: глава правительства России Дмитрий Медведев получил 40,862 тыс. упоминаний.

    Ни один из кандидатов в президенты США не получал в российских СМИ такую публичную — фактически избирательную — кампанию. По тону российских телеканалов невозможно было понять: то ли Дональда Трампа избрали президентом России, то ли Владимир Путин выиграл выборы президента США.

    Удручающая картина.

    Она беспощадно показывает, что у России нет реальной, народной внутренней повестки дня — ни у президента, ни у правительства, ни у, соответственно, обслуживающих их средств массовой информации.

    Российское государство больно всеми комплексами СССР, в первую очередь манией имперского величия. Его интересует влияние на другие страны больше, чем забота о своих гражданах. Поэтому даже в период экономического кризиса и падения доходов десятков миллионов людей оно следует принципу «пушки вместо масла». Поэтому вот уже три года в  России каждый год растёт бюджет войны и тает бюджет человеческого развития.

    А в условиях войны, в атмосфере осаждённой крепости главные успехи — не внутри страны, главные успехи — на фронте.

    И вот он, невиданный ранее американский трофей: популист и циник Дональд Трамп, мечта российской правящей группировки, «наш человек в  Белом доме»! Сейчас заживём, прижмём Европу к ногтю, отменим санкции, поделим сферы влияния, на пару будем уничтожать экологию. Вот сейчас, сейчас, со дня на день.

    Дождались.

    Какая новость: Дональд Трамп оказался президентом США. Главой государства, которое приняло Акт Магнитского против российского властного жулья, ввело санкции в связи с «присоединением Крыма к  России», не поддерживает «друга Башара Асада».

    Читайте також

    А президентом какой ещё страны мог быть избран Трамп?

    Крым не наш, оказывается. Вот так сюрприз. А то мы не знали.

    Обида оказалась мгновенной и страшной, как это бывает у детей и подростков. От любви до ненависти — один шаг. И вот уже администрация президента России (!) рекомендует подконтрольным средствам массовой информации сократить число упоминаний Дональда Трампа и сменить тон по  отношению к нему с позитивного на критичный.

    Занавес.

    Какой стыд.

    У всей этой позорной истории есть простые выводы.

    Главным для любого ответственного правительства являются интересы своего народа. Его рабочие места, его доходы, охрана его здоровья и его образование, его культурное наследие, его достойная старость.

    Любые попытки «влиять на мир» в ущерб правам и благосостоянию своего народа уродливы и опасны. Они всегда приводят к разрушению государства — и экономическому, и моральному.

    Деньги тратятся на амбиции власти и аппетиты чужих людей, а свои граждане страдают. Но им рассказывают о «победах великого кормчего». Победы, правда, оказываются недолгими и существуют только в телевизоре.

    А потом и в телевизоре они заканчиваются, рано или поздно.

    «И пряников, кстати, всегда не хватает на всех».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ