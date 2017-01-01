Сумна новина для Росії: Трамп виявився президентом США
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Спустя месяц после инаугурации Дональда Трампа российские власти поняли, что он является президентом США, а не помощником президента России
14 февраля в России закончилась трампомания. Это произошло мгновенно, с рыданиями в подушку, перемежаемыми глухими проклятьями и бранью. Что случилось? Да ничего неожиданного. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер официально заявил, что президент США Дональд Трамп «ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны». До этого момента санкции с России, её компаний и граждан сняты не будут. Вот так три с небольшим недели спустя после инаугурации Трампа российская властная тусовка узнала: государство не принадлежит избранному президенту США, это он принадлежит государству. Очевидное там — невероятное здесь.
Впервые в истории власти России были так явно, так откровенно включены в избирательную кампанию президента США. Чужие выборы захватили их не в пример своим собственным искренне и азартно. Создавалось полное впечатление, что Дональд Трамп является кандидатом в президенты США не от Республиканской партии, а от партии «Единая Россия».
Уровень ненависти к Бараку Обаме (цивилизованному и умеренному демократу, что сейчас постепенно начинает доходить до некоторых голов в московском Кремле, которые были охвачены «головокружением от успехов») был таков, что в существенных деталях американского политического устройства уже никто не хотел разбираться — лишь бы проиграла кандидат от демократов Хилари Клинтон.
Хилари проиграла. Это важное внутреннее событие для США, отчего такая буйная радость в России? Президента какой страны избрали американцы?
Масштаб трампомании в России был таков, что лидеры российской пропагандистской индустрии публично соревновались друг с другом в приступах любви и уважения к «нашему Трампу» и «наконец-то прозревшему» американскому народу.
9 ноября 2016 года, наутро после объявления результатов американских президентских выборов, Маргарита Симоньян, руководитель флагмана российской пропаганды за рубежом Russia Today, только в 2016 году сожравшего 17 млрд рублей российских налогоплательщиков, написала в своём «Твиттере»: «Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг. Присоединяйтесь. Они сегодня заслужили».
Депутаты Государственной Думы России на пленарном заседании стоя (!) приветствовали результаты выборов президента США.
В России появилась огромная «трампопресса»: президента США в январе 2017 года упомянули в более чем 202 тыс. материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, в то время как Владимира Путина — только в 147,7 тыс. материалов. Замкнул тройку лидеров российской (!) прессы ушедший президент США Барак Обама — он стал героем 61 155 тыс. материалов. Для сравнения: глава правительства России Дмитрий Медведев получил 40,862 тыс. упоминаний.
Ни один из кандидатов в президенты США не получал в российских СМИ такую публичную — фактически избирательную — кампанию. По тону российских телеканалов невозможно было понять: то ли Дональда Трампа избрали президентом России, то ли Владимир Путин выиграл выборы президента США.
Удручающая картина.
Она беспощадно показывает, что у России нет реальной, народной внутренней повестки дня — ни у президента, ни у правительства, ни у, соответственно, обслуживающих их средств массовой информации.
Российское государство больно всеми комплексами СССР, в первую очередь манией имперского величия. Его интересует влияние на другие страны больше, чем забота о своих гражданах. Поэтому даже в период экономического кризиса и падения доходов десятков миллионов людей оно следует принципу «пушки вместо масла». Поэтому вот уже три года в России каждый год растёт бюджет войны и тает бюджет человеческого развития.
А в условиях войны, в атмосфере осаждённой крепости главные успехи — не внутри страны, главные успехи — на фронте.
И вот он, невиданный ранее американский трофей: популист и циник Дональд Трамп, мечта российской правящей группировки, «наш человек в Белом доме»! Сейчас заживём, прижмём Европу к ногтю, отменим санкции, поделим сферы влияния, на пару будем уничтожать экологию. Вот сейчас, сейчас, со дня на день.
Дождались.
Какая новость: Дональд Трамп оказался президентом США. Главой государства, которое приняло Акт Магнитского против российского властного жулья, ввело санкции в связи с «присоединением Крыма к России», не поддерживает «друга Башара Асада».
А президентом какой ещё страны мог быть избран Трамп?
Крым не наш, оказывается. Вот так сюрприз. А то мы не знали.
Обида оказалась мгновенной и страшной, как это бывает у детей и подростков. От любви до ненависти — один шаг. И вот уже администрация президента России (!) рекомендует подконтрольным средствам массовой информации сократить число упоминаний Дональда Трампа и сменить тон по отношению к нему с позитивного на критичный.
Занавес.
Какой стыд.
У всей этой позорной истории есть простые выводы.
Главным для любого ответственного правительства являются интересы своего народа. Его рабочие места, его доходы, охрана его здоровья и его образование, его культурное наследие, его достойная старость.
Любые попытки «влиять на мир» в ущерб правам и благосостоянию своего народа уродливы и опасны. Они всегда приводят к разрушению государства — и экономическому, и моральному.
Деньги тратятся на амбиции власти и аппетиты чужих людей, а свои граждане страдают. Но им рассказывают о «победах великого кормчего». Победы, правда, оказываются недолгими и существуют только в телевизоре.
А потом и в телевизоре они заканчиваются, рано или поздно.
«И пряников, кстати, всегда не хватает на всех».