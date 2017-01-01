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    Думки вголос

    Смішна дискусія навколо липецької фабрики

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Сьогодні, 22:06
    • Розсилка

    Ті, чиї вимоги виконано, засмучені. А ті, кого ця вимога обурювала, задоволені

    Мовою оригіналу

    Если глянуть со стороны на сегодняшнюю дискуссию про липецкую фабрику, то ничего, кроме смеха, она не вызывает.

    Одни, требовавшие от президента немедленного закрытия фабрики, теперь вместо радости скорее огорчаются – пропал один из пунктов для критики.

    Другие, два года рассказывавшие, что закрыть фабрику ну никак не представляется возможным и что требования первых нелепы, теперь радуются этому закрытию так, как будто это их личное достижение.

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    То есть те, чье требование удовлетворено, огорчены. А те, кого это требование возмущало, рады. Комедия.

    Джерело: блог Романа Шрайка

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