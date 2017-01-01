  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Шрайк
    Думки вголос

    Всім комуністам будемо давати громадянство України

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Сьогодні, 14:06
    • Розсилка
    Денис Вороненков
    Денис Вороненков

    Не знаю навіщо комуністам громадянство України, але знаю, що комуністи дуже люблять халяву

    Мовою оригіналу

    Значит план такой. Мы даем гражданство Украины всем коммунистам. Всем. Коммунист? Да! Получай гражданство.

    Я не знаю зачем коммунистам гражданство Украины, но знаю, что коммунисты очень любят халяву. Общая собственность на средства, заработанные не тобой, и так далее. Как только коммунисты узнают, что гражданство дают нахаляву, сразу выстроятся в очередь (коммунисты очень любят выстраиваться в очередь) и получат украинское гражданство.

    После этого объявляем, что всем коммунистам даем квартиры. Даром. Коммунисты очень любят даром, особенно если это квартира. В этот момент коммунистов становится раз в несколько больше. Квартиры любят все, а совесть есть лишь у некоторых. Все возжелавшие становятся в очередь, записываются в большую книгу и получают талоны (коммунисты любят талоны) на квартиру.

    Квартира. Очередь. Талоны. Пока все хорошо.

    И тут мы говорим, что квартиры находятся в Крыму. Коммунисты очень любят не только халяву и очереди, но и Крым.

    Читайте також

    Теперь выдаем абсолютно бесплатно автоматы Калашникова (коммунисты очень любят бесплатно и автоматы Калашникова) и под чутким присмотром заградотрядов (коммунисты очень любят заградотряды), согласно списку в большой книге, отправляем весь этот сброд по месту проживания, указанному в талонах.

    Взрывы, очереди (коммунисты очень любят очереди), все дела.

    Я не знаю кто победит. Но что-то мне подсказывает, что план хороший.

    Джерело: блог Романа Шрайка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Державна Дума Денис Вороненков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ