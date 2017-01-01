Всім комуністам будемо давати громадянство України

Роман Шрайк Журналіст

Роман Шрайк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

Не знаю навіщо комуністам громадянство України, але знаю, що комуністи дуже люблять халяву

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Значит план такой. Мы даем гражданство Украины всем коммунистам. Всем. Коммунист? Да! Получай гражданство.

Я не знаю зачем коммунистам гражданство Украины, но знаю, что коммунисты очень любят халяву. Общая собственность на средства, заработанные не тобой, и так далее. Как только коммунисты узнают, что гражданство дают нахаляву, сразу выстроятся в очередь (коммунисты очень любят выстраиваться в очередь) и получат украинское гражданство.

После этого объявляем, что всем коммунистам даем квартиры. Даром. Коммунисты очень любят даром, особенно если это квартира. В этот момент коммунистов становится раз в несколько больше. Квартиры любят все, а совесть есть лишь у некоторых. Все возжелавшие становятся в очередь, записываются в большую книгу и получают талоны (коммунисты любят талоны) на квартиру.

Квартира. Очередь. Талоны. Пока все хорошо. И тут мы говорим, что квартиры находятся в Крыму. Коммунисты очень любят не только халяву и очереди, но и Крым. Читайте також Вороненков - перший, але не останній перебіжчик з Держдуми Вчора, 19:33

Росія має винести урок з останніх коментарів Трампа про Крим – Financial Times Сьогодні, 11:41 Теперь выдаем абсолютно бесплатно автоматы Калашникова (коммунисты очень любят бесплатно и автоматы Калашникова) и под чутким присмотром заградотрядов (коммунисты очень любят заградотряды), согласно списку в большой книге, отправляем весь этот сброд по месту проживания, указанному в талонах. Взрывы, очереди (коммунисты очень любят очереди), все дела. Я не знаю кто победит. Но что-то мне подсказывает, что план хороший.

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