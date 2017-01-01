Відставка Кутового. Про чергову димову і шумову завісу
- Сьогодні, 09:55
-
Розсилка
Раптом розхотілося бути міністром агрополітики Тарасу Кутовому. Не хочу, каже, бути міністром, повернусь в бізнес.
Про вагу таких слів «про людське око» трохи згодом.
Сьогодні раптом зранку «масштабна операція» із залученням величезної кількості по чинним та колишнім податківцям. Цікаве питання - скільки це коштує платникам податків?
Піпл сьогодні має, за думкою Порошенка, Гройсмана, Авакова енд компані залипнути перед телевізорами. Точніше, висіти перед ТБ і стрічкою новин дві-три доби. Чи арештували, кого саме, кого відпустили, скільки кешу витрусили, яка сума застави, хто з нардепів і міністрів кине усі справи і прийде брати на поруки...
За кілька днів, ну, максимум, тиждень-два, все затихне. І ніхто нічого розслідувати не буде (бо не вміє), і поп-корн до того часу вже буде з'їдений...
І доведеться писати-малювати черговий міні/серіал про ефектного Авакова і «принципового» Гройсмана.
І усі ці перегони для чого?
- Приховати справжню сутність так званої пенсійної реформи, в результаті якої кілька мільйонів українців взагалі залишаться без мінімальних засобів для виживання.
- Заховати справжню сутність так званої медичної реформи, метою якої є «природнє» знищення ще кількох мільйонів українців. Звісно, на тлі красивої глянцевої картинки «мудрих» реформаторів.
- Ще глибше заховати плани тотального розпродажу української землі. Щоби усіх нас зробити не господарями на Богом даній землі, а заручниками і наймитами.
І чим менше ми будемо реагувати на смажені «новини» про перше, а ретельніше слідкувати за важливим, тим швидше зможемо будувати нашу нормальну Українську Державу.
До слова, як там справа з Бочковським?...
Джерело: блог Ігора Швайки