Відставка Кутового. Про чергову димову і шумову завісу

Ігор Швайка Народний депутат України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Кутовий

Раптом розхотілося бути міністром агрополітики Тарасу Кутовому. Не хочу, каже, бути міністром, повернусь в бізнес.

Про вагу таких слів «про людське око» трохи згодом.

Сьогодні раптом зранку «масштабна операція» із залученням величезної кількості по чинним та колишнім податківцям. Цікаве питання - скільки це коштує платникам податків?

Піпл сьогодні має, за думкою Порошенка, Гройсмана, Авакова енд компані залипнути перед телевізорами. Точніше, висіти перед ТБ і стрічкою новин дві-три доби. Чи арештували, кого саме, кого відпустили, скільки кешу витрусили, яка сума застави, хто з нардепів і міністрів кине усі справи і прийде брати на поруки...

За кілька днів, ну, максимум, тиждень-два, все затихне. І ніхто нічого розслідувати не буде (бо не вміє), і поп-корн до того часу вже буде з'їдений...

І доведеться писати-малювати черговий міні/серіал про ефектного Авакова і «принципового» Гройсмана.

І усі ці перегони для чого?

Приховати справжню сутність так званої пенсійної реформи, в результаті якої кілька мільйонів українців взагалі залишаться без мінімальних засобів для виживання. Заховати справжню сутність так званої медичної реформи, метою якої є «природнє» знищення ще кількох мільйонів українців. Звісно, на тлі красивої глянцевої картинки «мудрих» реформаторів. Ще глибше заховати плани тотального розпродажу української землі. Щоби усіх нас зробити не господарями на Богом даній землі, а заручниками і наймитами.

І чим менше ми будемо реагувати на смажені «новини» про перше, а ретельніше слідкувати за важливим, тим швидше зможемо будувати нашу нормальну Українську Державу.

До слова, як там справа з Бочковським?...

Джерело: блог Ігора Швайки

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»