Націоналізація «Привату». У цій історії немає білих і пухнастих

Григорій Шверк Народний депутат

Григорій Шверк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Почитав аргументацію правління банку, клієнтом якого я є багато років

Мовою оригіналу

У меня в основном только положительные оценки нашего сотрудничества, дай Б-г новому правлению удержать планку.

По поводу аргументов сторон вспоминается старая притча о царе Соломоне.

Пришли к Соломону два человека, которые утверждали противоположные вещи.

Он выслушал первого и говорит: «Ты прав!»

Выслушал второго и говорит: «Ты прав!»

Наблюдавший за этим третий человек говорит: «Царь, так не может быть, они же утверждали противоположное!»

Царь Соломон отвечает: «И ты прав!»

В этой истории нет белых пушистых и чёрных.

А решение о национализации - единственный выход на сегодня, прекрасно исполненный обеими сторонами.

А post-deal PR – то такое. Зависит от квалификации участников.

Джерело: блог Георгія Шверка

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