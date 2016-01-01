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    Думки вголос

    Націоналізація «Привату». У цій історії немає білих і пухнастих

    • Григорій Шверк

      Народний депутат

    • Вчора, 17:13
    • Розсилка

    Почитав аргументацію правління банку, клієнтом якого я є багато років

    Мовою оригіналу

    У меня в основном только положительные оценки нашего сотрудничества, дай Б-г новому правлению удержать планку. 
    По поводу аргументов сторон вспоминается старая притча о царе Соломоне.
    Пришли к Соломону два человека, которые утверждали противоположные вещи. 
    Он выслушал первого и говорит: «Ты прав!»
    Выслушал второго и говорит: «Ты прав!» 

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    Наблюдавший за этим третий человек говорит: «Царь, так не может быть, они же утверждали противоположное!»
    Царь Соломон отвечает: «И ты прав!»
    В этой истории нет белых пушистых и чёрных. 
    А решение о национализации - единственный выход на сегодня, прекрасно исполненный обеими сторонами. 
    А post-deal PR – то такое. Зависит от квалификации участников.

    Джерело: блог Георгія Шверка

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