Націоналізація «Привату». У цій історії немає білих і пухнастих
- Вчора, 17:13
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Розсилка
Почитав аргументацію правління банку, клієнтом якого я є багато років
Мовою оригіналу
У меня в основном только положительные оценки нашего сотрудничества, дай Б-г новому правлению удержать планку.
По поводу аргументов сторон вспоминается старая притча о царе Соломоне.
Пришли к Соломону два человека, которые утверждали противоположные вещи.
Он выслушал первого и говорит: «Ты прав!»
Выслушал второго и говорит: «Ты прав!»
Наблюдавший за этим третий человек говорит: «Царь, так не может быть, они же утверждали противоположное!»
Царь Соломон отвечает: «И ты прав!»
В этой истории нет белых пушистых и чёрных.
А решение о национализации - единственный выход на сегодня, прекрасно исполненный обеими сторонами.
А post-deal PR – то такое. Зависит от квалификации участников.
Джерело: блог Георгія Шверка